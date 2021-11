Biden meni, da je Powell prava oseba za boj proti inflaciji

Na krajši slovesnosti v Beli hiši sta predsedniku Bidnu delala družbo Jerome Powell in Lael Brainard , ki jo je Biden imenoval na položaj podpredsednice Feda. 68-letni pravnik in republikanec Powell je ponovno obljubil, da bo centralna banka uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo za pomoč ekonomiji, utrditev trga delovne sile in preprečitev ukoreninjenja visoke inflacije.

Biden je pohvalil Powella za vodenje denarne politike ZDA v času, ko je ekonomijo prizadela pandemija coivda-19, zaradi česar je bilo okrevanje hitrejše in močnejše od pričakovanj. To pa je potem spet pospešilo inflacijo, ker ponudba ne dohaja povpraševanja. Powell doslej ni odstopil od stališča, da je višja inflacija prehoden pojav in se bo umirila, ko se povpraševanje in ponudba uravnotežita.

Powella čaka še potrditev v senatu, kjer ne bi smelo biti težav, saj je republikanec in mu opozicijska stranka ne bo enotno nasprotovala. Nasprotovanje je napovedalo nekaj liberalnejših demokratskih senatorjev, čeprav bo večina tako kot vedno podprla svojega predsednika in z republikanskimi glasovi bo to dovolj.

Republikanec iz Utaha Mitt Romney je nemudoma sporočil, da bo glasoval za Powellovo potrditev, demokratka Elizabeth Warren pa, da ne bo, ker jo je razočaral glede bančnih regulacij, podnebnih sprememb in etičnih vprašanj.

Za analitike pa ni pomembno, ali bo predsednik Feda Powell ali Brainardova, ker v bistvu ni razlik med njunimi pogledi na temelje vodenja monetarne politike. Senatno potrditev potrebuje tudi Brainardova, ki bo na položaju zamenjala Richarda Clarido. Powellu in Brainardovi se bo mandat začel februarja 2022.

Biden je dejal, da se je odločil za republikanca, ker je široka podpora obeh strank pomembna, še posebej v tako politično razdeljeni državi, kot so sedaj ZDA. Ob imenovanju je izkoristil priložnost in Powella pozval naj poskrbi, da bo Fed globalni vodja pri vprašanju soočanja s posledicami podnebnih sprememb.