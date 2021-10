Biden na avdienci pri papežu Frančišku

Pogovori s Frančiškom naj bi se med drugim osredotočili na boj proti pandemiji covida-19, podnebne spremembe in globalni boj proti revščini, so pred avdienco sporočili iz Bele hiše.

Ali je kateri od voditeljev odprl vprašanje o umetni prekinitvi nosečnosti, o čemer so mediji ugibali pred srečanjem, zaenkrat ni znano. Bidnova vlada podpira pravico do splava, kar je v nasprotju s stališčem katoliške cerkve. Papež se je distanciral od pritiska konservativnih ameriških škofov, da zavrnejo obhajilo politikom, ki podpirajo pravice do splava, kar bi vključevalo tudi Bidna. Papež je poudaril, da morajo biti škofje pastirji in ne politiki.