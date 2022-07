Biden na obisku Savdske Arabije prestolonaslednika pozdravil s 'kepico'

V kraljestvo je priletel neposredno iz Izraela, kar je bilo prej prepovedano, saj ga Savdska Arabija uradno ne priznava. Več desetletij je vodila bojkot judovske države, nedolgo nazaj pa je napovedala, da bo "vsem letalskim prevoznikom" dovolila uporabo njenega zračnega prostora, kar velja za spravljivo gesto do Bidna in Izraela.

Nekateri Bidnovega potovanja v kraljestvo ne podpirajo, saj naj bi princ leta 2018 dal ubiti savdskega novinarja Džamala Hašokdžija, ki je med drugimi kot dopisnik sodeloval z ameriškimi mediji in v svojih zapisih občasno kritiziral savdskoarabsko vlado. Ubili so ga v savdskem konzulatu v Turčiji, njegovih posmrtnih ostankov pa niso nikoli našli. Dogo časa se je ugibalo, kaj se je zgodilo z njim. Biden se je v svoji predsedniški kampanji leta 2019 zaradi tega zavzel, da bo Savdsko Arabijo "izločil".

Kritike obiska se nanašajo tudi na rekordne cene nafte, zato pričakujejo, da bo Biden od princa oz. savdskega kralja dobil obljubo za večjo proizvodnjo nafte.

Biden si želi integracije Izraela v regiji

Namen Bidnovega obiska je razširitev integracije Izraela v regiji, zlasti na področju varnosti in obrambe, v okviru prizadevanj za boj proti grožnji iz Irana. Kraljestvo in Iran sta tekmeca, Izrael pa Iran dojema kot sovražno državo, saj jih ta ne priznava. Vzajemna zaskrbljenost glede Irana je pripeljala do neuradnih varnostnih in obveščevalnih vezi med Savdsko Arabijo in Izraelom.