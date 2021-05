Biden na obletnico smrti Georgea Floyda sprejel njegovo družino

Srečanje Bidna in podpredsednice ZDA Kamale Harris s Floydovo družino je potekalo za zaprtimi vrati Bele hiše. Biden je pred tem tvitnil, da je bila obsodba policista Dereka Chauvina korak na poti do pravice, vendar pa so ZDA sedaj na prelomnici in bo treba narediti še veliko.

Ob enih po krajevnem času je guverner Minnesote Tim Walz odredil minuto molka, ki je trajala devet minut in 29 sekund, kolikor je Chauvin dušil na tleh vklenjenega Floyda, dokler ni izdihnil. Floydova družina je v torek sprožila delovanje posebnega sklada za posojila temnopoltim podjetnikom v Minneapolisu in drugje. Za sklad so namenili 500.000 dolarjev od 27 milijonov dolarjev, kolikor so iztožili od Minneapolisa zaradi Floydove smrti.

Obletnico Floydove smrti so spremljali dogodki po ZDA, med drugim v Minneapolisu, kjer so v torek blizu kraja smrti po novem z neuradnim imenom Trg Georgea Floyda odjeknili streli. Preiskava poteka in ni še jasno, ali je streljanje povezano z obletnico. Za zdaj so potrdili le, da je bil ranjen en moški. Po incidentu so se priprave na festival v Floydovo čast nadaljevale.

Demokratska večina v predstavniškem domu je že marca potrdila predlog zakona, po katerem bi bilo lažje tožiti policiste ali jih obtožiti zločinov. Predlog prepoveduje razne sporne policijske prijeme, omejuje izdajo nalogov za preiskavo brez poprejšnje najave pri vstopu v stanovanje in določa oblikovanje nacionalne baze podatkov za policiste, ki imajo dolgo zgodovino težav z nasiljem in disciplino.

Biden je danes zamudil svoj prvi večji rok, ki si ga je zadal pred in po prevzemu oblasti 20. januarja. Želel je, da bi do obletnice Floydove smrti že lahko podpisal potrebno zakonodajo, vendar pa je vprašanje policijskih reform v ZDA občutljiva zadeva in kompromis bo v razdeljenem senatu težko doseči. Na stran policije so se postavili republikanci, ki zavračajo zakone, s katerimi bi bil pregon nasilnih policistov lažji. Trenutno do odgovornosti pride v izjemno redkih primerih.

Čeprav gredo zadeve na zvezni ravni počasi naprej, pa se na državnih in lokalnih ravneh spreminjajo. Več kot 30 držav in večjih mest je uvedlo nova pravila policijskih postopkov in taktik, med njimi prepoved dušenja osumljencev in zahtevo, da kolegi posredujejo, ko kakšen policist očitno krši pravila. Chauvinovi trije kolegi, ki so prav tako obtoženi, med dušenjem Floyda niso posredovali.

Javne uprave so počasne, veliko hitrejša pa so ameriška podjetja in organizacije. Nascar je prepovedal konfederacijske zastave na dirkah, Nacionalna nogometna liga (NFL) se je opravičila za pretekli odnos do temnopoltih, McDonalds, Amazon in druga podjetja so obljubila več zaposlovanja manjšin in podobno.

Vprašanje rasizma je Ameriko spet razdelilo, saj za večino belcev ta ni problem, za večino temnopoltih in drugih pa je. Delitev je tudi strankarska, saj demokrati večinoma zagovarjajo reforme in boj proti rasizmu, republikanci pa ne vidijo problema in želijo stvari ohraniti, kakršne so. Velika večina vseh pa nasprotuje pozivom za zmanjšanje sredstev policijam po ZDA.