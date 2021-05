Biden na vprašanje o Izraelu: Odgovorim vam, če stopite pred vozilo, ko speljem

Bidnova administracija se spopada z vse večjimi pritiski, naj vendarle ukrepa in izkoristi svoj vpliv za končanje spopadov med Izraelci in Palestinci. A Biden se izogiba javnim razpravam o tem vprašanju. Ko so ga novinarji med predstavitvijo električnega poltovornjaka želeli spraševati tudi o Bližnjem vzhodu, jim je v neslani šali dejal, naj prej stopijo pred avtomobil.

icon-expand Joe Biden si je privoščil neprimerno šalo FOTO: AP

Med predstavitvijo novega modela Fordovega poltovornjaka na električni pogon Ford F-150 Blisk v Michiganu so prisotni novinarji ameriškega predsednika Joeja Bidna prosili tudi za komentar na aktualno dogajanje v Izraelu, a se je Biden vprašanju izognil z neprimerno šalo. "Gospod predsednik, ali vam lahko postavim hitro vprašanje o Izraelu, preden odpeljete," je vprašala ena od novinark. "Ne, ne morete. Razen, če se boste postavili pred avtomobil, ko bom speljal," je odgovoril Biden za volanom električnega poltovornjaka. Nato je hitro dodal, da se je zgolj šalil in odpeljal. Stopnjevanje pritiskov in kritik Bidnova administracija se v zadnjih dneh sooča z vse večjimi pritiski domače in tuje javnosti, naj pomaga ustaviti prelivanje krvi med Izraelci in Palestinci. Vse večji razkorak je tudi med samimi demokrati, zaradi nekritične ameriške gospodarske in vojaške podpore Izraelu. Med demokrati, ki pozivajo k temu, da ZDA bolj odločno nastopi in zahteva takojšnje prenehanje nasilja, je tudi predsednica predstavniškega doma Kongresa ZDA Nancy Pelosi. V svoji izjavi je Pelosijeva Izrael označila za ameriškega "prijatelja in zaveznika" in pozvala: "Zdaj, po več kot tednu nasilja, je postalo še bolj očitno, da je prekinitev ognja nujna." "Obe strani morata pokazati resne napore, da se ustavi nasilje in spoštujejo pravice tako izraelskega kot palestinskega ljudstva," je poudarila Pelosijeva.

V svojem prvem odzivu pred tednom dni je Biden obsodil raketne napade Hamasa na Jeruzalem in Tel Aviv in poudaril pravico Izraela, da se brani. Vendar pa niti z besedo ni omenil podpore palestinskemu ljudstvu, ki je največja žrtev spopadov. Demokratska članica predstavniškega doma ZDA Ilhan Omar je to Bidnovo sporočilo takrat ostro kritizirala: "Nobene omembe soseske Sheikh Jarrah. Nobene omembe racije v Al Aqsi. Nobene omembe 13 ubitih nedolžnih otrok v zračnih napadih. Nobene omembe nenehne okupacije milijonov ljudi v zaporu na prostem. Ne prioritizirate človekovih pravic. Postavili ste se na stran tlačenja in okupacije." Tudi kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez je zelo kritična do Bidnovega medlega odziva. "Posplošene izjave kot je ta z zelo malo konteksta in priznanja, kaj je privedlo do tega cikla nasilja – predvsem izgon Palestincev iz njihovih domov in napadi na Al Aqso – dehumanizirajo Palestince & namigujejo, da bodo ZDA gledale stran, ko se dogajajo kršitve človekovih pravic. To je narobe," je zapisala.

Američani sicer še vedno večinoma podpirajo Izrael, vendar pa zadnja javnomnenjska raziskava iz marca, torej še pred zadnjim izbruhom nasilja, kaže, da imajo Palestinci vse več simpatij in podpore v ameriški javnosti. Med demokratskimi volivci se je celo prvič zgodilo, da več kot polovica ankentirancev (53 odstotkov) meni, da bi morale ZDA bolj pritisniti na Izrael, naj spoštuje mednarodno zakonodajo in človekove pravice.

Prva ameriška kongresnica s palestinskimi koreninami Rashida Tlaib pa opozarja, da Izrael "promovira rasizem in dehumanizacijo" s pomočjo apartheida. Izrael sicer zavrača očitke, da izvaja politiko apartheida. Apartheid je bila politična doktrina vlade Južnoafriške republike, s katero je izvajala rasno segregacijo, zatiranje in izkoriščanje temnopoltega prebivalstva. V mednarodnem pravu apartheid velja za zločin proti človečnosti. Biden ubral svojo taktiko? Biden naj bi sicer v novem telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanyahujem v ponedeljek prvič izrazil podporo za prekinitev ognja, je sporočila Bela hiša. Izrael naj bi opozoril tudi na zaščito civilistov. Javno pa ameriški predsednik o zadnjem izbruhu nasilja na Bližnjem vzhodu še ni govoril. Po poročanju USA Today, naj bi Biden ubral pristop tihe, intenzivne diplomacije iz ozadja. "To počne že tako dolgo, da ve, da je najboljši način za ustavitev mednarodnega konflikta ponavadi ta, da se o tem ne razpravlja javno, tako da bomo še naprej tesno vpeti v dogajanje iz ozadja," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken je med obiskom na Islandiji novinarjem zagotovil: "Ne oviramo diplomacije. Ravno nasprotno – nenehno jo izvajamo."

icon-expand Protestniki pred izraelsko ambasado v Washingtonu so med drugim pozvali tudi Bidna, naj brani človekove pravice

ZDA ena redkih članic VS ZN, ki nasprotuje pozivom k prekinitvi nasilja Medtem pa se je tudi četrta izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov o nasilju na Bližnjem vzhodu v torek končala brez rezultata. ZDA namreč še naprej nasprotujejo izjavi, ki bi pozvala k prekinitvi nasilja med Izraelci in Palestinci. Nasilje je od 10. maja zahtevalo že več kot 200 življenj in več tisoč ranjenih, večinoma na palestinski strani. Zadnje izredno zasedanje VS ZN so sklicale Kitajska, Norveška in Tunizija, ki so pripravile osnutek izjave, vendar je bila ta zaradi nasprotovanja ZDA vnaprej obsojena na propad. Bidnovo administracijo je palestinski veleposlanik pri ZN Riyad Mansurv torek neposredno pozval, naj izkoristi svoj vpliv na Izrael in doseže konec nasilja nad Palestinci. V četrtek se bo sestala še Generalna skupščina ZN, na kateri naj bi večina članic izrazila solidarnost s Palestinci in kritizirala Izrael. Ni še jasno, ali bo GS ZN skušala sprejeti resolucijo, ki je VS ZN zaradi nasprotovanja ZDA ne more. Vseh 14 drugih članic VS ZN namreč izjavo s pozivom h koncu nasilja podpira.