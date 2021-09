Predsednik ZDA napovedal dodatnih 500 milijonov odmerkov cepiva za svet

ZDA so doslej svetu namenile 160 milijonov odmerkov, kar je Biden poudaril med torkovim govorom na 76. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku. Povečanje ameriških zavez je bil temelj vrha, ki je potekal virtualno iz Bele hiše, Biden pa je ob tem pozval voditelje bogatih držav, da prav tako okrepijo svoje zaveze.

Počasno cepljenje in neenakomeren dostop do cepiv skrbi ZN in Svetovno zdravstveno organizacijo. Doslej so po svetu uporabili 5,9 milijarde odmerkov cepiva proti covidu, vendar so razlike zelo velike in v nekaterih revnih državah doslej niso cepili niti treh odstotkov prebivalstva. V Evropsko uniji so doslej cepili približno 60 odstotkov prebivalstva, v Afriki le 3,6 odstotka.

Povečanje ameriških zavez sicer samo po sebi ne bo dovolj za cepljenje 70 odstotkov svetovnega prebivalstva do prihodnjega septembra. Kljub temu pa gre za potezo v pravo smer in Biden je dejal, da bodo ZDA postale skladišče cepiv. "Povedano drugače to pomeni, da bomo za vsak odmerek, ki smo ga doslej dali v ZDA, namenili svetu tri odmerke," je dejal Biden in dodal, da bodo ZDA porabile 370 milijonov dolarjev za pomoč pri cepljenju po svetu.

ZDA bodo tako svetu namenile 1,1 milijarde odmerkov, kar je več, kot so doslej svetu namenile vse druge države skupaj. Biden je na začetku virtualnega vrha poudaril tudi, da morajo biti donacije odmerkov cepiv dane brez kakršnegakoli političnega pogojevanja za prejemnike.

Vrha, ki poteka ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku, so se med drugim udeležili generalni sekretar ZN Antonio Guterres, predsednik Svetovne zdravstvene organizacije(WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ter voditelji Velike Britanije, Kanade, EU, Indonezije in Južne Afrike.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na vrhu predstavila novo partnerstvo z ZDA, ki bo pomagalo pri cepljenju sveta. Poudarila je, da bo partnerstvo za globalno cepljenje pomagalo okrepiti dobavo cepiv, izboljšati dostavo in odpraviti zastoje v dobavnih verigah.

Ob tem je napovedala, da namerava EU do sredine prihodnjega leta donirati 500 milijonov odmerkov cepiv. "Vsak drugi odmerek, izdelan v EU, bomo poslali v tujino," je tvitnila.

ZDA želijo, da se povečajo zaloge cepiv, reši pomanjkanje kisika v bolnišnicah in poveča dostop do testiranj, zdravil in terapij, kakor tudi, da se svet pripravi na prihodnje pandemije. Pandemija covida-19 je doslej po svetu zahtevala 4,7 milijona življenj.