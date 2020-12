Biden načrtuje skromno inavguracijo, Trump pa se še ne namerava umakniti

Američanom prihoda na slovesnost sicer ne morejo preprečiti. Zaenkrat pozivajo in prosijo ljudi, naj se zaradi pandemije covida-19 ne odpravijo v Washington. Organizatorji namesto tega obljubljajo, da bodo omogočili več neposrednega prenosa po internetu in televiziji.

Trump še vedno vztraja, da ne bo odšel iz Bele hiše

Medtem pa Donald Trump po šestih tednih še vedno ne prizna poraza, vztraja pri tem, da so bile volitve prirejene in svojim svetovalcem govori, da Bele hiše ne namerava zapustiti.

Ko se je izkazalo, da je na volitvah izgubil, naj bi Trump svojim pravnim svetovalcem, kot staRudy Giuliani in Jenna Ellis, dejal, da na dan inavguracije 20. januarja preprosto ne bo odšel. Vse od tedaj naj bi ga sicer uspeli prepričati v nasprotno, a dvom še vedno ostaja, poroča CNN.

"Napade jeze ima. Odšel bo. Samo besen je," je situacijo miril eden od njegovih svetovalcev.

Trump naj bi zdaj vse dneve razmišljal o izgubljenih volitvah, koval načrte, kako bi jih izpodbijal, in se maščeval republikancem, za katere meni, da so se obrnili nanj, kot so voditelji Fox Newsa, člani kongresa in kabineta.

"Toliko neresničnih informacij je slišal, da mislim, da dejansko verjame, da so mu bile volitve ukradene," je še dejal svetovalec.

Poleg tega naj bi Trump razmišljal tudi o pomilostitvi več kot dveh ducatov svojih bližnjih, vključno s poslovnimi sodelavci in zavezniki, za katere meni, da so bili tarče iz političnih razlogov. Njegovo osebje naj bi izdelalo razpredelnico, v kateri spremlja vse prošnje, ki prihajajo. "Noro je, ogromno se dogaja," je za CNN povedala oseba, seznanjena z zahtevami za pomilostitve.

Vlagatelji in prosilci se obračajo na direktorja za pomilostitve, kličejo in pošiljajo elektronsko pošto Jaredu Kushnerju, šefu kabineta Marku Meadowsuin odvetniku Bele hiše Patu Cipolloneju. "Vsi mislijo, da ne obstaja nek formalni postopek za te stvari in kar direktno kličejo te ljudi. Vsi upajo, da poznajo nekega prijatelja od prijatelja, ki jim bo pomagal, da bo njihova prošnja uslišana."