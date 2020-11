Imenovanje ministrskih kandidatov: Biden izbral tudi posebnega podnebnega odposlanca

Zmagovalec ameriških predsedniških volitev, demokrat Joe Biden, bo nadaljeval objave imen ministrskih kandidatov svoje vlade, ki bo začela delati 20. januarja prihodnje leto po njegovi prisegi. Imenoval je tudi posebnega podnebnega odposlanca, ki bo imel prvič sedež tudi v svetu za nacionalno varnost. Za to vlogo je izbral velikega borca proti podnebnim spremembam, nekdanjega državnega sekretarja Johna Kerryja. Bidnovo zmago so v ponedeljek uradno potrdili tudi v Michiganu.

"Potrebujem ekipo, ki bo že na prvi dan pripravljena, da mi pomaga znova zasesti ameriški sedež na čelu mize, združiti svet pri spopadanju z največjimi izzivi in izboljšati našo varnost, blaginjo in vrednote. To je bistvo te ekipe," je Biden dejal v ponedeljek po prvih naznanitvah imen kandidatov. Za naslednika Mika Pompea na položaju ameriškega zunanjega ministra je imenoval 58-letnega Antonyja Blinkna. Blinken, ki velja za enega najtesnejših Bidnovih svetovalcev na področju zunanje politike, je bil v času predsedovanja Baracka Obame namestnik državnega sekretarja. Biden je že pretekli teden sporočil, da je novega finančnega ministra oziroma finančno ministrico že izbral. Med glavnimi kandidati mediji omenjajo nekdanjo predsednico ameriške centralne banke Federal Reserve Janet Yellen. Če bo zares imenovana, bo postala prva ženska na tem položaju. Ženska pa bi lahko prvič prevzela tudi vodenje ameriškega obrambnega ministrstva. Kot glavna favoritka za ta položaj namreč velja 59-letna Michele Flournoy. Za svetovalca za nacionalno varnost je novoizvoljeni predsednik imenoval še enega tesnega sodelavca Jaka Sullivana. 43-letnik je bil Bidnov svetovalec za nacionalno varnost že, ko je bil ta Obamov podpredsednik. 35-letna Linda Thomas-Greenfield, ki je temnopolta, bo postala nova ameriška veleposlanica pri Združenih narodih. Na položaj ministra za domovinsko varnost namerava Biden imenovati Alejandra Mayorkasa, ki se je rodil na Kubi, na položaj nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti pa Avril Haines, ki je bila v preteklosti namestnica direktorja obveščevalne agencije Cia in namestnica ministra za domovinsko varnost. Prvi uradnik v svetu za nacionalno varnost, ki se bo posvečal podnebnim spremembam

Za podnebnega odposlanca je Biden izbral nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Johna Kerryja. Bidnova prehodna ekipa je dejala, da se bo na tem položaju Kerry lahko "proti podnebnim spremembam boril polni delovni čas". Prav tako naj bi bil prvi uradnik v svetu za nacionalno varnost, ki se bo posvečal podnebnim spremembam, poroča BBC. V letu 2016 je v imenu ZDA Kerry podpisal pariški podnebni sporazum. Dogovor je države zavezal, da si bodo prizadevale omejiti naraščanje temperature. Pod vodstvom Trumpa so ZDA pred kratkim postale prva država, ki je formalno odstopila od sporazuma. Toda Biden je dejal, da se namerava nadvse hitro ponovno pridružiti sporazumu. Leta 2019 je Kerry ustanovil koalicijo svetovnih voditeljev in zvezdnikov, s katero je želel pozvati k ukrepanju v zvezi s podnebnimi spremembami in neto emisijami ogljika. "Amerika bo kmalu dobila vlado, ki podnebno krizo obravnava kot nujno grožnjo za nacionalno varnost,"je zapisal v ponedeljek po naznanitvi svoje nove vloge. V Michiganu tudi uradno potrdili zmago Bidna Volilna komisija ameriške zvezne države Michigan je v ponedeljek zvečer potrdila, da je na predsedniških volitvah 3. novembra v tej državi zmagal Biden s prednostjo 155.000 glasov oziroma z 2,8-odstotno prednostjo pred Trumpom. Biden je v skladu z zakonom države dobil tudi vseh 16 državnih elektorjev. Štiričlanska državna volilna komisija Michigana, ki jo sestavljata dva republikanca in dva demokrata, je Bidnovo zmago potrdila na glasovanju s 3:0 in enim vzdržanim glasom. Trumpova kampanja je skupaj s poraženim kandidatom za zvezni senat iz Michigana, republikancem Johnom Jamesom, želela, da volilna komisija prestavi potrditev za ponovno preverjanje in preštevanje glasovnic v demokratskem okrožju Wayne, ki zajema temnopolti Detroit. Vendar pa ni uspela predstaviti nobenega sprejemljivega argumenta, zakaj naj bi to naredili. Odvetnica demokratske stranke Michigana Mary Ellen Gurewitz je izjavila, da so napadi na volilne izide del rasistične kampanje, ki jo vodi Trump za zaničevanje ameriških mest z velikim številom temnopoltih prebivalcev, kot so Detroit, Philadelphia in Milwaukee. Trumpova kampanja namreč vlaga ugovore na izide volitev večinoma tam, kjer je Biden zmagal zaradi velike udeležbe temnopoltih volivcev in skuša te glasove razveljaviti, kar demokrati označujejo za rasizem.

S tožbo za razveljavitev volilnih izidov nadaljujejo v Pensilvaniji Trumpovi odvetniki nadaljujejo s tožbo za razveljavitev volilnih izidov v Pensilvaniji, ki jo je konservativni republikanski sodnik v soboto označil za "Frankensteinovo pošast" brez utemeljitve in argumenta. Sodnik Matthew Brann je sedaj izpostavljen napadom Trumpovih podpornikov, ki njegovo sodbo povezujejo z dejstvom, da ga je na položaj imenoval demokrat Barack Obama v času neke druge Amerike, kjer je demokratski predsednik lahko imenoval sodnika, ki ni liberalen, in obratno. Trumpovi odvetniki na čelu z Rudyjem Giulianijem so se pritožili na zvezno prizivno sodišče, ki je ugodilo prošnji za pospešeno odločanje na podlagi pisnih vlog, ne pa tudi ustnih zagovorov. Vlogo so za pritožbo malce prilagodili in ne zahtevajo več razveljavitve vseh 6,8 milijona glasov volivcev Pensilvanije, ampak samo glasove v sedmih demokratskih okrožjih, kjer so volivcem dovolili odpraviti tehnične pomanjkljivosti glasovnic po pošti. Vendar je takih glasovnic le nekaj sto, Biden pa je dobil volitve v Pensilvaniji z razliko 80.000 glasov. Volilne komisije po okrožjih Pensilvanije so izide potrdile v ponedeljek in jih poslale uradu državne sekretarke Kathy Boockvar, ki jih mora sešteti in pregledati ter razglasiti.

Ponovno štetje glasovnic se nadaljuje v Wisconsinu, drugod potrjujejo Bidnovo zmago V Wisconsinu se nadaljuje ponovno štetje glasovnic v dveh demokratskih okrožjih, kjer Trumpovi opazovalci proces ovirajo in vlagajo ugovore, kar nameravajo potem kasneje uporabiti kot dokazni material za tožbo. Tako kot drugje je tudi tam namen razveljaviti čim večje število glasovnic po pošti. V Georgii republikanci brez dokazov obtožujejo nepravilnosti državnega sekretarja in strankarskega kolegaBrada Raffenspergerja, ki je v petek potrdil Bidnovo zmago. Trumpova kampanja je izkoristila možnost in zaradi tesnega izida zaprosila za ponovno štetje glasovnic, čeprav so jih že ponovno ročno prešteli na Raffenspergerjevo pobudo.

V Arizoni so Trumpova prizadevanja, da poraz spremeni v zmago, doživela udarec po potrditvi izidov v največjem okrožju Maricopa. Volilna komisija okrožja v kateri imajo republikanci večino, je izide potrdila soglasno."Kakorkoli je kdo volil, te volitve so bile izpeljane z integriteto, pregledno in v skladu z zakonom Arizone," je dejal predsednik komisije, republikanec Clint Hickman. Biden je v Arizoni tesno zmagal zaradi Trumpovega odnosa do priljubljenega pokojnega senatorjaJohna McCaina in država bo v prihodnje najbrž ostala republikanska. Zvezna senatorka iz Aljaske Lisa Murkowski je izjavila, da so pritiski na državne zakonodajalce za spremembo volilnega izida brez primerjave in povsem neskladni z demokratičnim procesom."Čas je, da se začne poln in uraden proces tranzicije,"je izjavila senatorka. Aktualni predsednik Donald Trump tako torej še vedno ne prizna poraza na predsedniških volitvah, ki so potekale v začetku meseca. Toda hkrati je dovolil, da so uradniki priznali Bidnovo zmago, kar pa je Bidnu omogočilo začetek prenosa oblasti.