Biden naj bi iz predsedniške tekme izstopil še ta konec tedna

Biden seveda ni sam kriv za svojo starost, ne za bolezen, o kateri se ugiba. Če koga, potem je mogoče kriviti njegovo družino in politično stranko, da so skušali iz njega za lastne interese izvleči vse, kar še zmore, čeprav je vse bolj šibak.

A sile so se že obrnile proti njemu. Če so ameriški demokrati in demokratskemu taboru naklonjeni mediji v času njegovega mandata počeli vse, da bi zakrili spodrsljaje, ki so kazali na upad njegovih kognitivnih sposobnosti, so v trenutku, ko se je izkazalo, da morda ne bo dosegel tistega, kar je zanje najpomembnejše – premagal Donalda Trumpa – bolj ali manj odkrito udarili po njem.

Biden je včeraj za BET dejal, da bi premislil o svoji odločitvi za ponovno kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah, če bi mu zdravniki povedali, da ima zdravstvene težave.

Mnogi so to razumeli kot prvo informacijo, da se je proces sprožil.

Axios poroča, da jim je več najvišjih demokratov v zasebnih pogovorih povedalo, da bo vse večji pritisk strankarskih kongresnih voditeljev in tesnih prijateljev prepričal predsednika Bidna, da se odloči izstopiti iz predsedniške tekme že ta konec tedna.

81-letni predsednik naj bi se zasebno že sprijaznil z naraščajočim pritiskom, slabimi anketami in nevzdržnim nadzorom javnosti na vsakem koraku, ki onemogoča nadaljevanje njegove kampanje, medtem ko najpomembnejši člani njegove stranke, njegovi prijatelji in ključni donatorji verjamejo, da ne more zmagati, da ne more spremeniti javnega dojemanja svoje starosti in bistrosti ter da ne more doseči kongresne večine.

Predsedniku so povedali, da bi lahko nekdanji predsednik Trump, če Biden ne odstopi od kandidature, dosegel prepričljivo zmago in novembra izbrisal Bidnovo dediščino in upe demokratov.

Včerajšnja anketa AP, ki je pokazala, da skoraj dve tretjini demokratov želi, da se Biden umakne iz predsedniške tekme.

Nekateri demokrati naj bi bili užaljeni, da še "ni dojel signalov, da je čas za slovo" - in jih sili, da ga javno kritizirajo, s tem pa je pritisk nanj tudi javno očiten, kar naj bi bilo slabo za stranko.

Če se bo odločil za slovo, mnogi menijo, da bo kot kandidatko podprl Kamalo Harris, svojo podpredsednico. Harrisova je tudi kandidatka, ki bi v tem trenutku dobro poosebila ideale demokratske stranke - je ženska in temnopolta. Vprašanje pa je ali je dovolj močna kandidatka proti Trumpu. Nekatere ankete doslej so nakazovale, da ne, a ne gre podcenjevati možnosti, da bi se volivci strnili okoli nje, če bi jih demokrati uspeli prepričati, da Trump za državo in svetovni red pomeni "eksistencialno grožnjo". Enega takšnih primerov smo pred kratkim videli v Franciji. To pomeni okoliščine, kjer se volivci ne sprašujejo o kandidatu, ampak samo o tem, da položaj onemogočijo osovraženi alternativi.