Biden napovedal spremenjeno zunanjo politiko: Diplomacija se je vrnila

Biden je sporočil, da se Amerika vrača k svoji vlogi globalnega vodje. Med drugim je napovedal agresivnejši diplomatski pristop do Rusije in Kitajske ter pozval vojsko Mjanmara, naj preneha z državnim udarom. "V diplomacijo vlagamo, da živimo v miru in varnosti in blaginji, " je dejal.

Trump je v štirih letih zamajal tradicionalna zavezništva ZDA z državami, kot je Nemčija, ki jo je vztrajno napadal, da ne plačuje dovolj za obrambo. Lani je napovedal, da bo od tam umaknil 9500 od 34.500 vojakov. Do Bidnovega prevzema oblasti selitve še ni bilo in je sedaj tudi ne bo.

ZDA vrnil k podnebnemu sporazumu in WHO

"Ameriški zavezniki so naše največje premoženje," je dejal Biden, ki je doslej že odpravil nekaj najbolj škodljivih Trumpovih politik glede boja proti podnebnim spremembam in nalezljivim boleznim. ZDA je vrnil k Pariškemu podnebnemu sporazumu in v Svetovno zdravstveno organizacijo.

Tradicionalni nasprotniki ZDA so sedaj spet to, kar so bili nekoč."Predsedniku Putinu sem dal jasno vedeti na način, ki je drugačen od mojega predhodnika, da so časi, ko so se ZDA vdajale agresivnim ukrepom Rusije–vpletanje v naše volitve, hekerski napadi, zastrupljanje državljanov–sedaj končani. Ne bomo oklevali z višanjem cene za Rusijo in za obrambo naših ključnih interesov in ljudi."

"Soočili se bomo z gospodarskimi zlorabami Kitajske, nasprotovali agresivnim napadom na človekove pravice, intelektualno lastnino in globalno vladanje. Vendar pa smo pripravljeni na sodelovanje s Kitajsko, kjer bo to v našem interesu,"je dejal Biden in zagotovil, da je Amerika spet pripravljena prevzeti vodstvo.

Biden bo med drugim podpisal predsedniški memorandum, s katerim zaščito skupnosti LGBTQ postavlja za temelj ameriške diplomacije. Prav tako namerava spremeniti Trumpov odnos do beguncev. Trumpova vlada je število beguncev, ki so jih ZDA pripravljene sprejeti na leto, zmanjšala na 15.000, Biden bo to povečal na 125.000 oziroma 15.000 več, kot je veljalo v zadnjem letu vlade predsednika Baracka Obame.

Biden tudi končuje ameriško podporo vojaški ofenzivi Savdske Arabije v Jemnu. Diplomata Tima Lenderkinga je imenoval za svojega posebnega odposlanca za Jemen."Vojna je ustvarila humanitarno in strateško katastrofo in se mora končati," je dejal Biden.