Biden napovedal: V Evropo več tisoč ameriških vojakov in novo orožje

Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal novo napotitev ameriške vojske v Evropo. Med drugim je dejal, da bodo na Poljskem ustvarili stalni štab 5. armadnega korpusa, v Romunijo nameravajo napotiti več tisoč dodatnih vojakov, v Združeno kraljestvo pa dve dodatni lovski letali F-35. Dodatne načrte imajo tudi za Italijo, Nemčijo in Španijo, prav tako pa želijo izboljšati tudi rotacijsko razporeditev v Baltiku. "Branili bomo vsak centimeter zavezniškega ozemlja," je zagotovil ameriški predsednik in dodal, da je to odgovor na rusko invazijo na Ukrajino.

Združene države bodo kot del povečevanja Natove obrambe povečale svojo vojaško prisotnost v Evropi, je na zasedanju Nata v Madridu dejal ameriški predsednik Joe Biden. To je eden od odgovorov na rusko invazijo na Ukrajino, poroča Financial Times. Ob tem je dejal, da vrh v Madridu piše zgodovino in da bi dodatna napotitev ZDA Rusiji poslala "močno sporočilo, da je Nato močan in enoten". ZDA tako nameravajo na Poljskem vzpostaviti stalni štab za 5. armadni korpus ZDA. Prav tako bodo ZDA v Romunijo poslale 5000 dodatnih vojakov, v Veliko Britanijo pa dve eskadrilji lovskih letal F-35. V Italijo in Nemčijo želijo poslati opremo za zračno obrambo, v Španijo pa dva dodatna pomorska rušilca. Ob tem je Biden zagotovil, da se bodo ZDA odzvale na trenutno varnostno stanje v Evropi in da bodo branile vsak centimeter zavezniškega ozemlja. "ZDA in njihovi zavezniki se krepijo in dokazujejo, da je Nato zdaj bolj potreben kot kdaj koli prej," je še dodal.