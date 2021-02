Biden ukazal zračni napad v Siriji

Napad zaznamuje prvo takšno akcijo ameriške vojske pod vodstvom novega ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Čeprav napadena lokacija v Siriji ni bila neposredno povezana z nedavnimi raketnimi napadi na ameriške sile v Iraku, je obrambni ministerLloyd Austin po poročanju CNN dejal, da je "prepričan", da so jo uporabljale iste šiitske milice s podporo Irana, ki so z raketami napadle ameriške in koalicijske sile.