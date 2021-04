Biden: Nasilje z orožjem v tej državi je epidemija

Biden je pred zbrano množico v Beli hiši predstavil sveženj ukrepov, s katerimi skuša omejiti nasilje z orožjem v državi, ki ga je opisal kot krizo javnega zdravja. Zavrnil je očitke republikancev, ki pravijo, da bi strožji ukrepi posegali v ustavno pravico do orožja.

"Nobena sprememba ustave ni absolutna," je dejal Joe Biden. Zbranim je dejal, da je ravno včeraj prejel novico o novem streljanju v Južni Karolini, v katerem je bilo ubitih pet ljudi. Med žrtvami so tudi ugledni zdravnik in njegova dva vnuka. "Ljudje, ki danes tukaj sedijo, to dobro vedo. Vedo, kako je, ko ti sekunde za vedno spremenijo življenje."

Po besedah Bidna bo njegov prvi izvršni ukaz o nadzoru nad orožjem usmerjen v doma narejene pištole brez serijskih številk, ki so težje sledljive. Omenjeno orožje lahko vsak, tudi mladoletniki, kupi prek spleta in sestavi doma z uporabo priloženih navodil. "Želim si, da bi bili ti kompleti v skladu z zakonom o nadzoru nad orožjem obravnavani kot strelno orožje," je dejal.