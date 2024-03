ZDA obljubile dostavo humanitarne pomoči v Gazo iz zraka

"Grozljiva vojna je ujela nedolžne ljudi, ki ne morejo nahraniti svojih družin, in videli ste, kaj se dogaja, ko skušajo priti do pomoči. Moramo storiti več in ZDA bodo v prihodnjih dneh storile več," je napovedal Biden.

"Skupaj s prijatelji iz Jordanije in drugimi bomo zagotovili pomoč Ukrajini iz zraka in si prizadevali odpreti nove poti v Ukrajino, vključno z možnostjo pomorskega koridorja za dostavo velikih količin humanitarne pomoči," je dejal Biden, ki je zamešal Gazo in Ukrajino, kar je pozneje v izjavi popravil.

Prve pošiljke naj bi bile palete s hrano oziroma vojaški obroki, znani kot MRE, nato naj bi sledila še druga pomoč. Ameriški tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby sicer ni navedel, kdaj točno naj bi pomoč prišla v Gazo, je pa dejal, da pomoč ne bo enkratna.

Na vprašanje, kako bodo ZDA preprečile, da bi paketi prišli v roke Hamasa in da bo pomoč dosegla civilno prebivalstvo, je Kirby dejal, da bodo dostavo izvedli med zračno operacijo, a priznal, da je letalski prevoz humanitarne pomoči ena od zahtevnejših operacij.

Določili bodo lokacije, kjer bo potekalo usklajevanje, da bo pomoč prišla čim bližje tistim, ki jo potrebujejo in ob tem ne bo nihče ogrožen. "Največje tveganje je, da bi se na tleh kdo poškodoval," je še dejal Kirby. Poteka tudi usklajevanje, kako razdeliti pomoč, ko bo ta že na tleh.

ZDA sicer zatrjujejo, da bo letalski prevoz dopolnilo in ne nadomestilo za prevoz pomoči po kopnem s tovornjaki, poroča AP.

"Pomoč iz zraka ni rešitev za lajšanje trpljenja"

Do napovedi ZDA so sicer nekateri kritični. Iz humanitarne organizacije Mednarodni reševalni odbor so sporočili, da bi morala biti vsa pozornost usmerjena v prekinitev obleganja Gaze. "Pomoč iz zraka ni rešitev za lajšanje trpljenja. S tem le odvračajo prizadevanja za preverjene rešitve za pomoč v velikem obsegu."

Kritiki menijo, da želijo ZDA z gesto prikriti Bidnovo nepripravljenost, da bi uporabil velik vpliv svoje države in Izrael prisilil k večjemu sodelovanju pri dostavi humanitarne pomoči. Letalska dostava je po mnenju kritikov spektakularen, vendar neučinkovit način za dostavo humanitarne pomoči, poroča Guardian.