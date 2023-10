Biden ne ve, kako so se zaupni dokumenti znašli v pisarni in garaži

"Prostovoljni intervju je v Beli hiši potekal dva dneva. Kot smo povedali že na začetku, predsednik in Bela hiša sodelujeta s preiskavo in kot je bilo to primerno, smo javnost seznanjali z njenim potekom in bili preglednik, kolikor smo lahko glede na potrebo po zaščiti integritete preiskave," je sporočila Bela hiša.

Pravosodni minister Merrick Garland je januarja Hura imenoval za preiskavo dokumentov, ki so jih najprej našli Bidnovi pravniki v njegovi nekdanji pisarni v Washingtonu pri think-tanku Global Engagement, pozneje pa še preiskovalci FBI v nekdanji pisarni na univerzi Pennsylvania in v garaži na njegovem domu v Delawaru.

Garlandu zaradi političnega ravnotežja ni preostalo drugega, potem ko je za preiskavo dokumentov, ki jih je iz Bele hiše odnesel bivši predsednik Donald Trump, imenoval posebnega tožilca Jacka Smitha.

Biden o dokumentih ni vedel nič

Razlika med Trumpom in Bidnom je v tem, da se Biden ni upiral vrnitvi dokumentov vladi oziroma nacionalnemu arhivu. Do dokumentov, ki jih je Trump hranil v Mar a Lagu na Floridi, so agenti FBI po drugi strani prišli šele po izvršitvi naloga za preiskavo.

Preiskava dokumentov je za Bidna politično nerodna v času, ko kandidira za drugi mandat na položaju predsednika ZDA. Wall Street Journal poroča, da je med uradniki Bele hiše precej slabe volje, ker preiskava ni končana, kot je bila na primer podobna preiskava Trumpovega podpredsednika Mika Pencea, pri katerem so prav tako našli nekaj zaupnih dokumentov, vendar jih je nemudoma izročil.

Pogovor z Bidnom sicer nakazuje, da se Hurova preiskava izteka, njegovo poročilo pa naj bi bilo objavljeno v prihodnjih tednih ali mesecih, poroča časopis.

Tako Biden kot Pence sta javno povedala, da nista vedela za dokumente, ki so jih našli pri njima, niti nista vedela, kako so končali tam, kjer so jih našli.