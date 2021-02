Biden o (ne)obsodbi Trumpa: Vsebina obtožb ni pod vprašajem

"Čeprav končno glasovanje ni pripeljalo do obsodbe, pa vsebina obtožb ni pod vprašajem," je dejal Joe Biden v prvem odzivu na odločitev v senatu, ko je sicer za obsodbo Trumpa v ustavni obtožbi glasovalo 57 senatorjev proti 43, a je bilo to premalo, saj bi moralo ustavno obtožbo podpreti vsaj še 10 senatorjev.

Trump si je drugo ustavno obtožbo prislužil zaradi napada njegovih privržencev na ameriški kongres 6. januarja, pri čemer je umrlo pet ljudi. Trump jih je do napada pripravil z zavajanjem okrog izida predsedniških volitev 3. novembra lani. Po volitvah je v nasprotju z večkrat potrjenimi izidi po zveznih državah trdil, da je premagal demokratskega izzivalca Josepha Bidna , in Bidnovo zmago razglašal za prevaro.

"To je žalostno poglavje v naši zgodovini in nas je opozorilo, kako krhka je demokracija. Da jo je treba vedno braniti, da je treba biti vedno pozoren," je še dejal ameriški predsednik v izjavi.

Demokratski upravitelji ustavne obtožbe iz predstavniškega doma kongresa so od torka nizali dokaze o tem in prikazovali videoposnetke Trumpovih izjav ter nasilja, ki so ga povzročile.

Proces je dokazal, da je Trump v času napada čakal najmanj dve uri, preden je svoje privržence pozval, naj se umaknejo. Vmes jih je še podžigal s ponavljanjem laži okrog izida volitev in napadal lastnega podpredsednika Mika Pencea, ki na formalni potrditvi izida volitev elektorjev zveznih držav ni hotel kršiti ustave in pripisati zmage Trumpu.

To je po senatnem glasovanju v bistvu povedal celo vodja senatne manjšine republikanec Mitch McConnell, ki je dejal, da je do napada prišlo zaradi laži, s katerimi so ljudi hranili po volitvah. McConnell je kljub temu skupaj z 42 republikanskimi kolegi glasoval proti obsodbi Trumpa, ker da senat ni pristojen za obsodbo nekdanjega predsednika.

Ustavna obtožba ima namreč le eno sankcijo, to je odstavitev s položaja. Senat lahko šele v primeru obsodbe glasuje o prepovedi opravljanja javnih funkcij obsojenega.