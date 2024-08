Biden o 'podvigu diplomacije', zahvalil se je tudi Sloveniji

Ameriški predsednik Joe Biden je v družbi sorodnikov danes izpuščenih ameriških državljanov stopil pred medije. Izmenjavo zapornikov, pri kateri je sodelovala tudi Slovenija, je označil za "podvig diplomacije".

Poudaril je, da so uspeli zagotoviti osvoboditev 16 oseb, poleg treh ameriških državljanov in osebe s stalnim bivališčem v ZDA – to so Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmaševa in Vladimir Kara-Murza – še petih Nemcev in sedmih ruskih državljanov, ki so bili politični zaporniki v njihovi lastni državi. "Njihove agonije je konec," je dejal Biden.

Izmenjava je potekala v razmerju dva za enega: Rusija je izpustila dva zapornika v zameno za izročitev enega. Skupaj 24 ljudi.