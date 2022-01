Biden ob obisku pogorišča v Koloradu: To je utripajoča rdeča luč za našo državo

"Ekstremni vremenski pojavi nas opozarjajo, da moramo zbrati pogum in se soočiti s podnebnimi spremembami. Ne moremo zanemariti realnosti, da so ti požari močnejši kot prej. Položaj je utripajoča rdeča luč za našo državo," je dejal Joe Biden v mestu Louisville okrog 30 kilometrov severno od Denverja, ki ga je skupaj z mestom Superior prizadel za ta letni čas nenavaden požar. Vzrok požara še raziskujejo.

Pogorišča so sedaj prekrita s snegom. "Ne morem si predstavljati, kako je bilo opazovati veter s hitrostjo 120 kilometrov na uro in hitro bližanje požara," je dejal in prebivalce pohvalil zaradi izjemnega poguma.

Skupaj z guvernerjem Jaredom Polisom, prvo damo in kongresno delegacijo se je Biden srečal tudi z gasilci, ki so se borili s požarom in ga ukrotili. "Zvezna vlada vam bo vedno stala ob strani," jim je zagotovil.