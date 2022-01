Biden ob obletnici krivdo za napad na kongres naprtil Trumpu

Vendar pa Američani tudi leto dni po napadu na kongres ostajajo globoko razdeljeni glede izida predsedniških volitev in drugih vprašanj, Trump ostaja nesporni vodja republikanske stranke in namiguje na ponovno kandidaturo leta 2024, njegovi privrženci prevzemajo lokalne volilne odbore po državi, republikanci pa v državah, kjer imajo večino, spreminjajo volilno zakonodajo, da onemogočijo visoko volilno udeležbo, pri kateri potem zmagujejo demokratski kandidati.

Biden je dejal, da se morajo Američani v tem trenutku vprašati, kakšna država želijo biti. "Ali bomo država, ki sprejme politično nasilje kot normalno? Država, v kateri lahko strankarski volilni uradniki spreminjajo voljo ljudi? Država, kjer se ne živi pod lučjo resnice ampak v sencah laži? Tega si ne smemo dovoliti. Pot naprej je priznati resnico in z njo živeti," je med drugim dejal Biden.

V govoru je poudarjal razliko med dejstvi o volitvah in napadu na kongres ter lažnimi zgodbami Trumpa in njegovih privržencev o volitvah in potem tudi o samem napadu na kongres. "Vi in jaz, ves svet je videl s svojimi očmi," je dejal Biden, medtem ko številni republikanski kongresniki še vedno ne priznavajo niti njegove zmage na volitvah.

Biden je pozval Američane, naj zaprejo oči in se spomnijo, kaj se je dogajalo pred letom dni. Opisal je grozljive podobe nasilja, napad "drhali" na policiste, grožnje Pelosijevi in Trumpovemu podpredsedniku Miku Penceu. Trump je vse to opazoval v neposrednem prenosu na televiziji, potem ko je prej na svojem zborovanju sam naščuval množico privržencev, naj gredo nad kongres.

"To je božja resnica o 6. januarju. Skušali so spodnesti ustavo. Povsem jasni moramo biti glede tega, kaj je res in kaj je laž. Res je, da je bivši predsednik ZDA razpredel mrežo laži o volitvah 2020. Borimo se za samo dušo Amerike. Nisem si želel tega boja, ki so ga prinesli v kongres pred letom dni. Vendar pa se pred njim ne bom umaknil. Stal bom pri tej razpoki in branil to državo. Nikomur ne bom dovolil, da zarine nož v vrat tej demokraciji," je dejal.