Biden: Dosegli smo veliko več, kot je kdor koli pričakoval

Ameriški predsednik Joe Biden je novinarsko konferenco začel z nizanjem statistike o uspehih tako na področju pandemije in gospodarstva kot tudi zakonodajnih pobud v kongresu, kakršna je bila potrditev zakona o obnovi infrastrukture. Priznal pa je nemoč glede zakonov o volilnih pravicah, sociali in okolju ter priseljevanju.

"Verjetno smo dosegli veliko več, kot je kdor koli pričakoval," je dejal glede pandemije in svojega dela na splošno. "Po dveh letih fizičnega, čustvenega in psihološkega vpliva pandemije se številnim zdi, da je vse skupaj že preveč. Nekateri bodo rekli, da je to nova normalnost, jaz pa temu pravim nedokončano delo. Bolje bo."

Priznal je, da v senatu ne bodo potrdili predlagane porabe za zakon o sociali in okolju, nasprotovanje konservativnih demokratov Joeja Manchina in Kyrsten Sinema odpravi filibustra oziroma obstrukcije pa bo preprečilo potrditev volilne zakonodaje, s katero želijo demokrati na zvezni ravni odgovoriti na omejevanje dostopa do volitev v republikanskih zveznih državah.

Izrazil je obžalovanje, ker volilnega zakona ne bo, ob tem pa je skušal pojasniti svoj govor v Atlanti, kjer je republikance in druge, ki ne podpirajo zakona, pred dnevi primerjal z rasisti oziroma segregacionisti iz temnih časov ameriške zgodovine.