Biden ob stotih dneh na položaju na zborovanju v Georgii

Z izvolitvijo demokratskih senatorjev Raphaela Warnocka in Jona Ossoffa so predsedniku ZDA Joeju Bidnu v kongresu zagotovili tesno večino, ki mu je omogočila, da je kmalu po prevzemu položaja skozi kongres spravil omenjeni stimulacijski paket in da je začel z načrtovanjem porabe dodatnih štirih milijard dolarjev za infrastrukturo, socialno varnost in izobraževanje. "Vaši glasovi so spremenili svet," je dejal zbrani množici, ki mu je med pandemijo covida-19 zaradi socialnega distanciranja iz avtomobilov v odobravanje odgovorila s hupanjem in vzkliki.

V kratkem, a spodbudnem govoru je ponovil mnoge teme, ki jih je podal v svojem prvem govoru v kongresu po 100 dneh na čelu ameriške administracije v sredo, v katerem je izpostavil, da so ZDA pripravljene za "vzlet" po uspešni kampanji množičnega cepljenja proti covidu-19. V Georgii je dejal, da "ni bil še nikoli bolj optimističen glede Amerike, ki se znova premika".