Biden objavil 'Načrt za rešitev Amerike' v boju proti pandemiji covida-19

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v četrtek objavil načrt boja proti pandemiji covida-19, ki predvideva 1900 milijard dolarjev (približno 1560 milijard evrov) dodatne proračunske porabe in bolj usklajen program množičnega cepljenja državljanov.

"Kriza globokega človeškega trpljenja je vsem na očeh in nimamo časa za zapravljanje. Ukrepati moramo, in to takoj. Za to smo bolje opremljeni kot katerakoli druga država na svetu," je dejal Biden in pozval k potrpežljivosti. Čeprav se je z novim koronavirusom v ZDA do zdaj okužilo več kot 23 milijonov ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 385.000, precejšen del prebivalstva še vedno ne verjame v nevarnost ali pa je ne jemlje resno. To se najbolj opazi pri nošenju mask, kar najbolj zavračajo republikanski podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa, zdaj pa tudi pri zavračanju cepljenja. Biden upa, da bo njegova "multidimenzionalna"strategija državo postavila na pot okrevanja ob koncu prvih 100 dni njegovega vladanja. Strategija predvideva 1000 milijard dolarjev (824 milijard evrov) neposredne pomoči Američanom, ki bodo dobili po 1400 dolarjev (približno 1154 evrov).

Joe Biden je Američanom obljubil 1000 milijard (824 milijard evrov) neposredne pomoči.

To skupaj z lani sprejetim drugim stimulacijskim svežnjem proti pandemiji pomeni 2000 dolarjev (1649 evrov). Brezposelni bodo lahko do konca septembra računali na 400 dolarjev (približno 330 evrov) na teden zvezne podpore poleg tiste, ki jo bodo dobili od zveznih držav. Več kot 400 milijard (okoli 330 milijard evrov) bo šlo neposredno za boj proti pandemiji, več kot 400 milijard (okoli 330 milijard evrov) pa za pomoč prizadetim podjetjem, zveznim državam in mestom. Demokrati bodo imeli kmalu večino v obeh domovih kongresa in ukrepi bodo sprejeti kljub opoziciji republikancev, ki zdaj znova nasprotujejo naraščanju proračunskega primanjkljaja. "Vem, da to, kar sem opisal, ne bo poceni, vendar bo brez ukrepanja še dražje. Če investiramo pogumno in pametno zdaj, bomo utrdili gospodarstvo, zmanjšali neenakosti in postavili državne finance na bolj vzdržno pot," je dejal Biden ob predstavitvi svojega načrta, ki mu pravi "Načrt za rešitev Amerike".

Biden: "Če investiramo pogumno in pametno zdaj, bomo utrdili gospodarstvo, zmanjšali neenakosti in postavili državne finance na bolj vzdržno pot."

Bidnov načrt predvideva 130 milijard dolarjev (okoli 107 milijard evrov) za šole, da se lahko do spomladi varno odprejo, 50 milijard (okoli 50 milijard evrov) več za testiranja, najem 100.000 delavcev za spremljanje okužb in hitrejše cepljenje. Za večjo disciplino cepljenja bo šlo 20 milijard dolarjev (okoli 16 milijard evrov) za odpiranje večjih centrov in za mobilne enote za odročne kraje. Predvideva se več porabe za genske raziskave novih sevov virusa, potem je tu še moratorij na deložacije, moratorij na propadanje hipotek, povišanje minimalne plače na 15 dolarjev (okoli 12 evrov) na uro, več plačanega dopusta in več davčnih kreditov za družine. Največji zalogaj za Bidna bo prepričati razdeljeno in sprto prebivalstvo, da ve, kaj govori, in da mu je vredno slediti, ko svetuje splošno nošenje mask, ohranjanje medsebojne razdalje, izogibanje velikih druženj in potrebo po cepljenju. Biden: 100 milijonov cepljenih v prvih 100 dneh vladanja Operacija distribucije cepiva in cepljenj je imela v ZDA počasen začetek, veliko počasnejši od napovedi vlade. Razdelili so 30 milijonov odmerkov cepiva, cepili pa le 11 milijonov ljudi. Problem je v organizaciji na terenu in dejstvu, da številni, ki bi lahko že bili na vrsti, zavračajo cepljenje. "Cepiva ponujajo veliko upanja, vendar je bil začetek cepljenja v ZDA do zdaj polomija. To bo ena najbolj zapletenih operacij. Morali bomo premakniti nebesa in zemljo, da cepimo več ljudi," je dejal Biden, ki si je zadal cilj 100 milijonov cepljenih v prvih 100 dneh vladanja, kar je dosegljivo. Obenem tudi nujno, če se želijo v ZDA do jeseni bolj ali manj znebiti pandemije. Za tako imenovano čredno imuniteto do konca poletja bi bilo potrebnih 1,8 milijona cepljenj na dan. Najnovejša ocena Ameriškega zdravstvenega združenja pa govori o kar treh milijonih cepljenj na dan. Trump je od izbruha pandemije v ZDA marca ponavljal, da bo zadeva šla stran sama od sebe, kar se ni zgodilo, do volitev pa se mu je še uspelo okužiti in zboleti za covidom-19.

Z Bidnom na oblasti si bo najbolj oddahnil direktor inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje Anthony Fauci, ki mu ne bo več treba javno nasprotovati predsednikovim idejam. Biden je zagotovil, da bo ostal na položaju in bo imel pomembno vlogo kot njegov svetovalec. Biden je za vodenje strategije boja proti pandemiji izbral še poslovneža Jeffa Zientsa, ki se je do zdaj izkazal z vodenjem zapletenih projektov. Profesorica medicine na univerzi Yale Marcella Nunez-Smith pa bo skrbela za enakopravno in pošteno distribucijo in cepljenje vseh rasnih in etničnih skupin. To ne bo enostavno, kajti cepljenju se najbolj upirajo temnopolti Američani, med katerimi je največ žrtev covida-19.