Biden: Obramba demokracije je pomembnejša od osebnih ambicij

"Odločil sem se, da je najboljša pot naprej predaja štafete novim generacijam. To je najboljši način za poenotenje naše nacije," je dejal Biden, ki je v nadaljevanju opisal dosežke svoje vlade in zagotovil, da se bo naslednjih šest mesecev do 20. januarja 2025, ko bo prisegel nov predsednik ali predsednica, osredotočal na svoje delo.

"To pomeni, da bom še naprej nižal stroške za delovne družine in spodbujal gospodarsko rast. Še naprej bom branil osebne svoboščine in naše državljanske pravice - od pravice do volitev do pravice do izbire," je dejal, pri čemer je mislil na pravico do splava.

"Najpomembnejša stvar glede Amerike je, da ji ne vladajo kralji ali diktatorji. Vladajo ji ljudje. Zgodovina je v vaših rokah. Moč je v vaših rokah. Ideja Amerike je v vaših rokah," je Američanom položil na dušo 81-letni demokrat.

Dejal je še, da mu je bilo v čast služiti državi več kot 50 let. "Naciji sem dal srce in dušo, vendar sem milijonkrat bolj blagoslovljen nazaj z ljubeznijo in podporo Američanov." Dejal je še, da ima rad svoj položaj, vendar ima državo raje.

"Mislil sem, da si zaradi svojih dosežkov, vodstva v svetu, moje vizije za ameriško prihodnost, zaslužim drugi mandat. Vendar nič - nič - ne sme biti napoti reševanju naše demokracije in to vključuje tudi osebne ambicije," je dejal Biden po zgodovinski odločitvi za odstop od kampanje za drugi mandat.

Biden je v nedeljo sporočil, da se ne bo več potegoval za drugi predsedniški mandat in je izrekel podporo Harris, ki je v naslednjih dneh dobila ne le podporo večine uglednih demokratov, ampak tudi že večine delegatov za potrditev predsedniškega kandidata demokratske stranke na konvenciji avgusta v Chicagu.