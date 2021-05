Biden: 'Obstajajo dokazi, da hekerji, ki so napadli cevovod, delujejo iz Rusije'

V petek je družba Colonial Pipeline ustavila svoje delovanje in obvestila zvezne organe pregona, da je postala žrtev kibernetskega napada. Ministrstvo za energijo je nemudoma, v sodelovanju FBI-ja, Ministrstva za domovinsko varnost in Ministrstva za obrambo, sprožilo preiskavo.

Odgovornost za napad na 8850 kilometrov dolg cevovodni sistem podjetja Colonial, ki ob vzhodni obali ZDA prenaša 2,5 milijona sodčkov bencina, kerozina in dizla na dan, je prevzela kriminalna skupina DarkSide, ki je sporočila, da njen namen ni ustvarjati težav družbi, ampak ji gre le za zaslužek. Skupina, ki jo sestavljajo veterani računalniškega kriminala, je v sistem spustila virus, ki ga je ugrabil, kriminalci pa v zameno za odstranitev zahtevajo plačilo. Napad je povzročil motnje v oskrbi z gorivi, ki so se podražila predvsem na jugovzhodu ZDA.

"Za zdaj ni nobenega dokaza, da je vpletena Rusija, čeprav obstajajo dokazi, da hekerji, ki so napadli cevovod, delujejo iz Rusije in ta je dolžna ukrepati," je dejal Biden. Kremelj je trditve, da je sprožil kibernetski napad na ZDA, že zanikal.

Podjetje Colonial z gorivom oskrbuje polovico vzhodne obale ZDA, glavnega sistema pa do ponedeljka še niso uspeli obnoviti. Obnovili so le nekaj manjših povezav med terminali in dostavnimi točkami za stranke. Za zdaj še ne vedo, kdaj bo sistem obnovljen. Colonial z gorivom med drugim oskrbuje največje letališče v ZDA Hartsfield Jackson, kjer ima sedež letalska družba Delta. Letališče pričakuje, da bodo težave urejene, preden bo to imelo posledice za polete.

Ministrstvo za energijo ZDA pri obnovi delovanja cevovoda sodeluje s podjetjem Colonial, ministrstvo za promet pa je medtem nekoliko sprostilo pravila transporta goriv po cesti, tako da je mogoče večje količine prevažati po avtocestah s cisternami.

Hekerski napad na naftovod je povzročil zastoje, v družbi pa napovedujejo, da bo oskrba z nafto nemoteno stekla do konca tedna. Če bi motnje trajale dlje, jih ne bi občutili le v ZDA, temveč tudi v Evropi, opozarjajo strokovnjaki. Za 159-litrski sod severnomorske nafte brent za dobavo julija je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 67,72 dolarja, kar je 60 centov več kot ob koncu trgovanja v ponedeljek. Cena zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena junija, se je znižala za 55 centov, na 64,37 dolarja.