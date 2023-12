Biden obtožen utaje davkov: denar zapravljal za droge, ženske in hotele

Obtožnica v devetih točkah navaja, da Hunter Biden med letoma 2016 in 2019 ni plačal najmanj 1,4 milijona dolarjev (1,3 milijona evrov) davkov. Očitajo mu tri kazniva dejanja in šest prekrškov. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 17 let zapora.

Bela hiša v četrtek zvečer novih obtožb ni komentirala. 53-letnega odvetnika in nekdanjega odvisnika od drog od leta 2019 preiskuje posebni tožilec ameriškega pravosodnega ministrstva David Weiss. V obtožnici tožilci na 56 straneh Bidnu očitajo, da je svoj denar porabil za "droge, spremljevalke, luksuzne hotele, nepremičnine, eksotične avtomobile, oblačila in druge osebne zadeve, skratka za vse, razen davkov".

Biden naj bi med letoma 2016 in 2020 prejel več kot sedem milijonov dolarjev (6,5 milijona evrov) bruto dohodka, a po besedah tožilcev namerno ni pravočasno plačeval davkov, čeprav je imel sredstva.

Bidnov odvetnik Abbe Lowell se je na nove obtožbe odzval z besedami, da "če bi bil Hunterjev priimek kaj drugega kot Biden, obtožnici v Delawareju in zdaj v Kaliforniji ne bi bili vloženi".

Biden je sicer leta 2020 poravnaval vse davke za nazaj, plačal pa je tudi kazen, in sicer s pomočjo posojila svojega osebnega odvetnika.