Biden odobril več kot 540 milijonov evrov vojaške pomoči Tajvanu

Bela hiša je v kratki izjavi sporočila, da je Joe Biden, ki ga bo 20. januarja na položaju nasledil Donald Trump, Tajvanu odobril črpanje do 571,3 milijona dolarjev (približno 547 milijonov evrov) v obrambnih izdelkih in storitvah obrambnega ministrstva ZDA, vključno z vojaškim izobraževanjem in usposabljanjem.

Podrobnosti o paketu pomoči niso podali. Odhajajoči predsednik je sicer novo pomoč samoupravnemu otoku, ki ga Peking v skladu z načelom ene Kitajske dojema kot del svojega ozemlja, odobril manj kot tri mesece po tem, ko je potrdil paket pomoči zanj v vrednosti 567 milijonov dolarjev (okoli 543,7 milijona evrov).