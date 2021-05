Biden odpravil več Trumpovih izvršnih ukazov

Odpravil je tudi Trumpov ukaz o pregonu oseb, ki so oskrunile spomenike nekdanji konfederaciji. To je zvezi držav, ki so se uprle ZDA in sprožile državljansko vojno v 19. stoletju. Trump je ukrepal potem, ko so spomenike konfederaciji začeli napadati protestniki proti policijskemu nasilju po umoru temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu.

Biden je odpravil tudi ukaz o izgradnji tako imenovanega vrta ameriških junakov z 244 kipi zgodovinskih osebnosti, med njimi tudi spornimi.

Predsednik ZDA je odpravil tudi Trumpov ukaz o omejitvi pomoči tujim državam in skupinam, ukrep proti preganjanju bogatih kriminalcev in izključitvi priseljencev, ki si niso mogli sami plačati zdravstvenega zavarovanja. Ta ukaz je bil za Trumpove kritike še posebej okruten glede na to, da je zdravstveno zavarovanje v ZDA zelo drago in da si ga lahko privoščijo le bogati ali tisti, ki jim stroške pokriva delodajalec.