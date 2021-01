Svet pozdravlja novo ameriško administracijo: 'Srečno, predsednik Biden'

Iz sveta se vrstijo čestitke novemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. Evropski voditelji pozdravljajo novo administracijo v upanju okrepitve čezatlantskih odnosov. Evropska komisija je tako tvitnila, da se "ZDA vračajo", Evropa pa je pripravljena. Bidnu je čestital tudi slovenski predsednik Pahor.

Evropski voditelji z novim ameriškim predsednikom upajo na vnovično okrepitev čezatlantskih odnosov. Uradni profil Evropske komisije je po inavguraciji tvitnil, da se "ZDA vračajo", Evropa pa je pripravljena. "Skupaj lahko združimo moči v boju za globalne spremembe, ki temeljijo na skupnih vrednotah."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Čas je, da se vrneta prepričanje in zdrava pamet ter da pomladimo odnose med EU in ZDA," je na Twitterju zapisal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ob tem je objavil tudi videonagovor, v katerem je ZDA predlagal nov temeljni pakt za močnejšo Evropo, močnejšo Ameriko in boljši svet. Čestitkam se je pridružil predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli."Veselimo se sodelovanja za demokracijo in skupno dobro," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je medtem v čestitki na Twitterju zapisal, da je"močen Nato dober tako za Severno Ameriko kot Evropo". "Nihče od nas se ne more sam spopasti z izzivi, s katerimi se soočamo,"je poudaril in zapisal, da se danes začenja novo poglavje. Da gre za"velik dan za demokracijo, ki sega daleč čez meje ZDA", je na družbenih omrežjih zapisal italijanski premier Giuseppe Conte.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Španski premier Pedro Sánchez je obljubil, da bo Madrid podpiral Bidnovo administracijo v boju za demokracijo ter "pravičnejšo, bolj trajnostno in vključujočo globalno vodstvo".Posebej je čestital Kamali Harris in poudaril, da gre za začetek nove dobe, ne le za ZDA, temveč za ves svet. "ZDA se bodo vrnile k WHO in se priključile pariškemu podnebnemu sporazumu. Ne bomo se vedno strinjali z novo administracijo, a trudili se bodo in našli rešitve," je zapisal nemški zunanji ministerHeiko Maas, sicer velik kritik Trumpove administracije. Nemški zdravstveni ministerJens Spahn je zapisal, da inavguracija predstavlja "novo poglavje za ZDA in čezatlantske odnose. Skupaj smo močnejši. Skupaj bomo premagali covid-19." Bidnu in Harrisovi je čestital tudi britanski premierBoris Johnson. "Ameriško vodstvo je bistvenega pomena pri vprašanjih, ki nas vse zadevajo, od podnebnih sprememb do covida-19." Avstrijski kancler Sebastian Kurz je tvitnil, da Evropa in ZDA delijo skupne vrednote. "Naše močno partnerstvo je ključno za naslovitev globalnih izzivov, kot sta pandemija covida-19 ali podnebne spremembe," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izraelski predsednikBenjamin Netanyahu, ki je bil sicer blizu Trumpovi administraciji, je na Twitterju objavil posnetek, v katerem je Bidnu zaželel uspeh, in spomnil, da ju z Bidnom veže dolgoletno prijateljstvo. "Veselim se sodelovanja s tabo pri krepitvi odnosov med ZDA in Izraelom, širitvi miru med Izraelom in arabskimi narodi ter pri soočanju z izzivi, med katerimi je tudi grožnja, ki jo predstavlja Iran." Madžarski premier Viktor Orban je medtem v čestitki Bidnu sporočil, da so zadnja štiri leta pokazala potencial prijateljskega in obojestransko koristnega sodelovanja med Madžarsko in ZDA, je povedal njegov tiskovni predstavnik Bertalan Havasi. Bidnu je v pismu zagotovil, da Madžarska ostaja zavezana krepitvi odnosov med državama. Novemu ameriškemu predsedniku so čestitali tudi številni drugi evropski voditelji, med njimi hrvaški premier Andrej Plenković, srbski predsednik Aleksandar Vučić, irski premier Micheal Martin, bolgarski premier Bojko Borisov in slovaški premier Igor Matovič. Med njimi pa ni slovenskega premierja Janeza Janše.

icon-expand Joe Biden z družino ob prisegi FOTO: AP

'Danes je čas za olajšanje' Bidnu je čestital tudi slovenski predsednik Borut Pahor in na Twitterju zapisal: "Srečno, predsednik Biden." Novemu ameriškemu predsedniku je ob inavguraciji čestital tudi obrambni minister Matej Tonin. "Slovenijo in ZDA druži prijateljstvo in trdno transatlantsko zavezništvo. Pod vodstvom Joeja Bidna in Kamale Harris bomo naše obrambno in politično sodelovanje še okrepili, kar je moja ključna prioriteta," je Tonin zapisal na Twitterju. Evropska poslanka Ljudmila Novak je v čestitki na Twitterju poudarila, da je danes čas za olajšanje. "Zaprisega 46. predsednika ZDA je posledica volitev kot najpomembnejšega inštituta demokracije. Po štirih letih temačne in razdiralne politike prihaja v Belo hišo oseba z občutkom za sočloveka in izjemno željo po skupnem dobrem. Danes je čas za olajšanje. Čestitke,"je zapisala.