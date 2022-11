Biden podaljšal moratorij na odplačevanje študentskih dolgov

Biden se je v vmesnem času odločil, da dolg deloma ukine tistim, ki so študentsko posojilo najeli pri zvezni vladi, in sicer do 10.000 dolarjev (malo manj kot 10.000 evrov) za večino kreditojemalcev oziroma 20.000 dolarjev (malo manj kot 20.000 evrov) za tiste, ki so dobili posebno posojilo za študente iz družin z nizkimi dohodki.

Republikanci in tisti, ki te ugodnosti niso bili deležni, so se uprli in tožili, Bidnovo pobudo pa sta doslej ustavili dve sodišči. Zato je zdaj storil to, k čemur so ga pozivali člani njegove demokratske stranke in podaljšal moratorij na odplačevanje študentskih dolgov.

Moratorij je tako podaljšan do ureditve sodnih sporov. Če se ti ne bodo uredili do 30. junija prihodnje leto, pa se bo moratorij iztekel 60 dni kasneje, torej nekje z začetkom septembra 2023.

Biden je sicer sporočil, da je povsem prepričan, da je njegov načrt delnega odpisa dolgov povsem zakonit, vendar pa po njegovem ni pošteno, da bi milijoni ljudi morali začeti spet odplačevati dolgove, dokler sodišča dokončno ne odločijo.

Pravosodno ministrstvo ZDA je prejšnji teden zaprosilo vrhovno sodišče, naj posreduje in dovoli izvajanje Bidnovega programa, dokler se tožbe ne končajo. Program je najprej ustavilo zvezno sodišče v Teksasu 10. novembra lani.

Moratorij na odplačevanje študentskih dolgov bo do konca letošnjega leta zvezni proračun stal 155 milijard dolarjev (malo manj kot 155 milijard dolarjev).