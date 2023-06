Biden podpisal izvršni ukaz za olajšanje dostopa do kontracepcijskih sredstev

Biden in demokrati računajo, da bo pravica do splava znova pomembno vprašanje pred volitvami leta 2024, ko se bo trenutni predsednik potegoval za drugi mandat. Številne organizacije, ki zagovarjajo pravice žensk, so že izrazile podporo demokratom, Biden pa namerava z izvršnimi ukazi volivke v ZDA vse do novembra 2024 opominjati, kdo jim želi kratiti pravice in kdo jih namerava ščititi.

Ankete jasno kažejo, da večina prebivalcev ZDA podpira pravico do splava, do kontracepcije in drugih pravic na tem področju, ki jim konservativni republikanci nasprotujejo. Biden je že pred dnevi na dogodku za donatorje v Kaliforniji dejal, da nameravajo republikanci sedaj, ko lahko prepovedujejo splav v zveznih državah, kjer imajo večino, usmeriti sile še v prepoved kontracepcije.

Leta 2017 je kontracepcijo uporabljalo 65 odstotkov od 72,2 milijona deklet in žensk v ZDA, starih od 15 do 49 let. Biden z izvršnim ukazom želi povečati izbiro kontracepcijskih sredstev v ZDA, zmanjšati stroške in dvigniti zavest o možnostih, ki so na voljo.