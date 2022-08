Biden podpisal zakonodajni sveženj s področja okolja, davkov in zdravstva

Demokrati upajo, da jim bo ta zakon prinesel prednost na vmesnih kongresnih volitvah novembra in poudarjajo, da gre za pomembno znižanje stroškov zdravstva za navadne Američane, obdavčitev podjetij, ki se davkom izogibajo in boj proti globalnemu segrevanju.

To je ob podpisu zakona izpostavil tudi Joe Biden. "Gre za jutri. Gre za to, da omogočimo napredek in blaginjo ameriškim družinam. In da pokažemo Ameriki in Američanom, da demokracija v Ameriki še vedno deluje," je poudaril.