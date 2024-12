Biden pomilostil sina Hunterja: 'Upam, da bodo Američani razumeli'

"Danes sem podpisal pomilostitev za sina Hunterja. Od nastopa položaja sem govoril, da se ne bom vmešaval v delo pravosodnega ministrstva in držal sem besedo, čeprav sem opazoval, kako so mojega sina selektivno in nepravično preganjali," je sporočil Joe Biden in omenil, da se takšna dejanja praviloma ne končajo s kazensko obtožnico.

"Nobena razumna oseba, ki pogleda dejstva primerov proti Hunterju, ne more ugotoviti nič drugega kot to, da so ga izpostavili, ker je moj sin. Upam, da bodo Američani razumeli, zakaj je oče in predsednik sprejel takšno odločitev," je še dodal Biden, ki je odločitev sprejel v krogu družine med podaljšanim vikendom po četrtkovem nacionalnem prazniku zahvalni dan.

Predsednikova pomilostitev sina ne zajema le dveh kazenskih pregonov, zaradi katerih je bil obsojen in je čakal na izrek kazni, ampak tudi za vsa kazniva dejanja, ki jih je ali bi jih lahko zagrešil od 1. januarja 2014 do 1. decembra 2024, piše v odloku, ki ga je objavila Bela hiša.

Kongresni republikanci so predsednikovega sina zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih s poslovanjem v Ukrajini in na Kitajskem, začeli preiskovati že v času prve vlade Donalda Trumpa. Kazensko preiskavo je od leta 2018 vodil zvezni tožilec iz Delawara David Weiss, ki je do julija 2023 našel dovolj dokazov za pregon v zvezi z laganjem na obrazcu pri nakupu pištole leta 2018, ko je Hunter Biden zanikal, da je odvisen od mamil, in za davčne utaje 1,4 milijona dolarjev od leta 2016 do leta 2019.