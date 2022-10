Biden pomilostil vse obsojene zaradi posedovanja marihuane

Zvezna vlada bo tako pod Bidnom sledila vzoru nekaterih zveznih držav, kot je New York, kjer so marihuano legalizirali.

Biden s tem deloma odpravlja posledice drakonske zakonodaje za zločine, povezane z mamili, ki jo je leta 1994 v sodelovanju s kongresnimi republikanci podpisal tedanji demokratski predsednik Bill Clinton. Biden je kot demokratski senator to zakonodajo takrat podpiral.

Ostrejše zakone so sicer zahtevali tudi voditelji temnopolte in drugih manjšin iz večjih mest, kjer je vladala epidemija mamil. Posledica zakonodaje so bili polni zapori ljudi, ki so uživali ali posedovali majhne količine mamil, sicer pa niso bili kriminalci.

Biden je hkrati s pomilostitvijo ministrstvu za zdravje in pravosodje naročil naj pregledajo, kako je marihuana klasificirana po zvezni zakonodaji. Trenutno je v istem košu kot heroin in opredeljena kot nevarnejša od amfetaminov.

Zvezna vlada bo tako pod Bidnom sledila vzoru nekaterih zveznih držav, kot je New York, kjer so marihuano legalizirali. Od leta 1965 je bilo za zločine, povezane z marihuano, v ZDA zaprtih 29 milijonov ljudi.

Zaporne kazni morda niso bile dolge, vendar pa je v ZDA aretacija in obsodba za kaznivo dejanje dovolj, da človeku uniči ali zagreni življenje. Ostanejo brez volilne pravice, skoraj nemogoče jim je najti službo ali najeti stanovanje.