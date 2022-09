Biden ponovno: ZDA bodo v primeru kitajske invazije branile Tajvan

Ameriški predsednik je v nedeljskem intervjuju za CBS potrdil zavezo ZDA, da bodo vojaško podprle Tajvan v primeru kitajske invazije. Napovedal je, da namerava ponovno kandidirati za predsednika države, a hkrati opozoril, da je za dokončno odločitev še prezgodaj. Naznanil je tudi konec pandemije covida-19 v ZDA.

V intervjuju za ameriško televizijo CBS je ameriški predsednik Joe Biden potrdil zavezo Washingtona, da bo vojaško podprl Tajvan v primeru kitajske invazije na otok. Kmalu za tem se je sicer odzvala tudi Bela hiša, ki pa je poudarila, da se njena uradna politika do Tajvana ni spremenila. To ni bilo prvič, da je Biden napovedal vojaško podporo Tajvanu v primeru napada. O tem vprašanju se je izrekel že maja med potovanjem na Japonsko, ko je dejal, da so ZDA dolžne braniti Tajvan. Od takrat so se napetosti s Kitajsko močno povečale in dosegle vrhunec avgusta, ko je predsednica ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi ob obisku Tajvana povzročila ogorčenje v Pekingu.

Washington je sicer leta 1979 prekinil formalne diplomatske odnose s Tajvanom in prešel na priznanje Pekinga kot edinega predstavnika Kitajske. A hkrati so ZDA ohranile odločilno vlogo pri podpori Tajvanu. Cilj ameriške politike "strateške dvoumnosti" je odvrniti kitajsko invazijo in hkrati odvrniti Tajvan od tega, da bi z uradno razglasitvijo neodvisnosti sprovociral Peking.

Joe Biden FOTO: AP