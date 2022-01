Biden posvaril: Rusija bi lahko februarja izvedla invazijo na Ukrajino

Ameriški predsednik Joe Biden je v pogovoru z ukrajinskim predsednikom opozoril, da obstaja "možnost, da bi Rusija naslednji mesec napadla Ukrajino", so sporočili z Bele hiše. Rusija pa je potem, ko so ZDA zavrnile njene poglavitne zahteve, sporočila, da ni preveč optimistična glede reševanja krize.

Napetosti na rusko-ukrajinski meji se nadaljujejo, Rusija pa sicer še vedno zanika, da bi imela v načrtu invazijo na Ukrajino. Kot poroča BBC, je Joe Biden o tem, da bi Rusija lahko izvedla napad prihodnji mesec, v telefonskem pogovoru posvaril ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. "Predsednik Biden je povedal, da obstaja verjetnost, da bi lahko Rusi februarja izvedli invazijo na Ukrajino. To je povedal javno in ponovil, da pred tem ZDA opozarjajo že mesece," so potrdili v Beli Hiši.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

Med pogovorom je Biden ukrajinskemu predsedniku znova zagotovil, da so ZDA skupaj z zavezniki in partnerji pripravljene na odgovor, če Rusija nadaljuje z invazijo na Ukrajino. Zelenski je povedal, da sta se z ameriškim predsednikom pogovarjala o prejšnjih diplomatskih naporih in da sta se strinjala glede skupnih ravnanj v prihodnosti, še poroča BBC.

CNN medtem piše, da je med predsednikoma prišlo tudi do razhajanj pri vprašanju, kako blizu in kako resna je 'ruska grožnja Ukrajini'. Kot je povedal neimenovani ukrajinski uradnik 'telefonski pogovor ni potekal dobro'. Nekateri strokovnjaki namreč ocenjujejo, da se Rusija najbolj učinkovito vojskuje, ko pomrznejo tla in da Rusija morda čaka na ta trenutek, da napade. Zelensky pa naj bi dejal, da je ruska grožnja sicer nevarna, ampak da še ni jasno, ali se bo napad sploh zgodil, kar naj bi kazalo na nesoglasja med voditeljema. Bela hiša je sicer to zanikala in poudarila, da se širijo lažne informacije.

Spomnimo Ob morebitnem napadu na Ukrajino se bo Rusija soočila z resnimi posledicami, predvsem z nizom sankcij, ki jih pripravlja Zahod in ki vključujejo tudi sporni rusko-nemški plinovod Severni tok 2, je včeraj povedala vodja nemške diplomacije Annalena Baerbock.