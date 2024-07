Biden pozitiven na testu za covid-19: prekinil predvolilno pot

81-letni Biden je po pozitivnem testu prekinil predvolilno pot v Las Vegasu in se je na mediju X zahvalil vsem, ki mu želijo dobro. Dodal je, da bo sedaj nekaj časa v izolaciji na svojem domu v državi Delaware, vendar bo še naprej opravljalo svoje delo. Zagotovil je, da se počuti dobro.

Joe Biden se je v Las Vegasu udeležil predvolilnega dogodka in dal intervju za BET, odpovedal pa je govor pred člani sindikata delavcev latinskoameriškega izvora, ki bodo ključni za njegove volilne obete v Nevadi.

Kevin O'Connor je zagotovil, da so Bidnovi simptomi blagi, saj le malce kašlja in se mu cedi iz nosa. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je novinarjem povedala, da je bil Biden cepljen in jemlje zdravilo paxlovid.