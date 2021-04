Biden pozval k umirjanju napetosti z Rusijo

Biden je predlagal srečanje s Putinom letos poleti v Evropi, ker si ne želi nadaljevanja zaostrovanja spora z Rusijo. Z ruskim kolegom sta imela odkrit in spoštljiv telefonski pogovor, v katerem je Američan Rusu napovedal povračilne ukrepe za vpletanje v lanske predsedniške volitve in kibernetske napade proti ameriški vladi.

"Sedaj je čas za umiritev napetosti. Pot naprej vodi skozi premišljen dialog in diplomatski proces. ZDA so pripravljene na konstruktivno pot naprej. Kjer so interesi za ZDA, da sodeluje z Rusijo, bi morali sodelovati," je dejal Biden.

Ameriški predsednik je na vprašanje o tem, da ZDA niso uvedle sankcij proti udeležencem projekta plinovoda Severni tok 2 iz Rusije proti Nemčiji, odgovoril, da to zadeva ameriške zaveznike v Evropi in se o tem še dogovarjajo, čeprav sam že dolgo nasprotuje projektu.

Biden je v četrtek uvedel sankcije proti šestim ruskim računalniškim podjetjem, ki izvajajo računalniške vdore za ruske obveščevalce, proti 32 posameznikom in skupinam, ki so se vpletali v volitve, ter osmim posameznikom in skupinam, ki so povezani z ruskimi dejanji na Krimu. Poleg tega je pokazal vrata desetim ruskim diplomatom.