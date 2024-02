Biden pozval kongres k potrditvi predloga zakona o pomoči Ukrajini

"Zdaj ne moremo oditi. Putin stavi na to. Podpora temu zakonu pomeni, da se postavite po robu Putinu. Nasprotovanje temu predlogu zakona pa mu gre na roko," je dejal Biden in poudaril, da predlog vsebuje najostrejši sklop reform za varovanje meje doslej.

"V zadnjih 24 urah ni storil nič drugega, kot da je grozil republikancem v predstavniškem domu in senatu. Zdi se, da se mu udinjajo. Odkrito povedano, so dolžni ameriškemu ljudstvu pokazati nekaj hrbtenice in storiti, kar vedo, da je prav," je o Trumpu še dejal trenutni predsednik ZDA.

Republikanci so bili tisti, ki so dodatno pomoč Ukrajini vezali na zaostrovanje politike do migrantov in Biden se je v imenu nacionalnega interesa uklonil, vendar pa je Trump republikance nato začel pozivati, naj ne sprejmejo nobenega kompromisa.

"Ne bodite neumni! Potrebujemo ločen zakon o meji in priseljevanju. Na noben način in v nobeni obliki ne sme biti povezan s tujo pomočjo," je na družbenih medijih zapisal Trump. Kompromisni predlog med drugim vsebuje okrog 60 milijard dolarjev dodatne pomoči za Ukrajino in 14 milijard dolarjev pomoči Izraelu.