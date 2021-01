Biden pred zaprisego: od solz do pozivov k celjenju ran

Ko je prispel v Washington, sta skupaj z novoizvoljeno podpredsednico ZDA Kamalo Harris obiskala Lincolnov spomenik na travniku National Mall, kjer je pred znamenitim odsevnim bazenom in Washingtonovim spomenikom v ozadju potekala slovesnost za umrlimi zaradi covida-19. Slovesnosti se je poleg Bidna s sporogo in Harrisove s soprogom udeležila zgolj peščica ljudi. So pa na travniku postavili okoli 200.000 ameriških zastav, ki simbolizirajo množico, ki bi bila prisotna na zaprisegi, če ne bi bile stroge varnostne omejitve.

S Harrisovo počastila spomin na žrtve covida-19

V govoru je Biden pozval Američane, naj se spomnijo mrtvih in skušajo začeti s celjenjem ran. "Med zahodom in mrakom, prižgimo luči in razsvetlimo temo,"je dejal Biden in pozval: "Če hočemo zaceliti rane, se moramo spominjati mrtvih. Včasih je res težko se spominjati, a je to način, da se pozdravimo. Pomembno je, da to naredimo kot narod. Zato smo danes tukaj." "Številne mesece smo žalovali sami, nocoj žalujemo in začenjamo celiti rane skupaj," pa je v govoru dejala Harrisova.

Biden bo pozval k poenotenju države

Bodoči predsednik se bo udeležil tudi tradicionalne maše, ki poteka pred inavguracijo v kongresu. Nanjo je povabil demokratska in republikanska voditelja senata in predstavniškega doma. Odzvali so se tako Chuck Schumer in Nancy Pelosi kot tudi republikanca Mitch McConnell in Kevin McCarthy. S tem je že nakazal, da bo v današnjem govoru v teh turbolentnih časih pozval k poenotenju države.

Noč sta družini Biden in Harris preživeli v Blairovi hiši, ki je uradna rezidenca za goste Bele hiše, kjer sta še zadnjič prenočevala Donald in Melania Trump.

Po letu 1869 bo Trump prvi predsednik ZDA, ki se ne bo udeležil inavguracije svojega naslednika. Zaradi varnostnih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19, pa na slovesnosti ne bo navdušene množice in tudi ne protestnikov. Za varnost na National Mallu skrbi kar 25.000 pripadnikov nacionalne garde.

