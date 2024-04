Biden pričakuje, da bo Iran "prej ko slej" napadel Izrael

Ker je svet v stanju visoke pripravljenosti, so države, vključno s Francijo in Indijo, izdale opozorila pred potovanjem v Izrael ali Iran. Ameriško veleposlaništvo v Izraelu je zaradi razmer izdalo tudi varnostno opozorilo za svoje uslužbence. Izraelski napad na iranski konzulat je sprožil bojazen, da se lahko napetosti po vojni v Gazi razširijo po celotni regiji Bližnjega vzhoda.

Izrael je 1. aprila uničil iranski konzulat v Damasku in Teheran od takrat grozi z maščevanjem. Zaradi morebitnega povračilnega udarca Irana so ZDA že napovedale okrepitev vojaške navzočnosti na Bližnjem vzhodu.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je dejal, da je letalski napad na iranski konzulat, za katerega sicer Izrael uradno ni prevzel odgovornosti, enak napadu na iransko ozemlje. Že v sredo je dejal, da je Izrael naredil napako, zaradi katere mora biti kaznovan in tudi bo.

Ameriška televizija CBS je v petek poročala, da bi lahko povračilni napad vključeval več kot sto brezpilotnih letal in več deset raket, ki bi lahko zadele vojaške cilje v Izraelu.

Izraelska in ameriška vojska tesno sodelujeta, sta sporočili obe strani. Izraelski obrambni minister Joav Galant je partnerstvo med Izraelom in ZDA označil za nezlomljivo."Naši sovražniki mislijo, da lahko razdvojijo Izrael in ZDA, vendar je ravno nasprotno - združujejo nas in krepijo naše vezi," je dejal Galant v petek po srečanju s poveljnikom ameriških sil v regiji, generalom Michaelom Erikom Kurillo.