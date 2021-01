Biden prispel v Washington, pred odhodom na letalo so ga prevzela čustva

Letalo z novoizvoljenim predsednikom ZDA Josephom Bidnom je okoli 16. ure po lokalnem času (22.00 po našem času) prispelo na vojaško letališče Joint Base Andrews v Washingtonu.

Pred odhodom iz domačega Wilmingtona je nagovoril svoje sodržavljane zvezne države Delaware. "Vedno bom ponosen sin zvezne države Delaware," je dejal in pri tem komaj zadrževal čustva. "Oprostite mi čustva, vendar ko bom umrl, bo Delaware zapisan v mojem srcu in srcih vseh nas–vseh Bidnov. Radi vas imamo. Bili ste z nami v dobrem in slabem," je skozi solze in z zlomljenim glasom izjavil novoizvoljeni ameriški predsednik, ko se je za poslavljal od svojih sokrajanov.