Na vrh o podnebnih spremembah Biden povabil tudi Putina in Šija

Bidnova administracija upa, da bodo na srečanju oblikovali, pospešili in poglobili globalna prizadevanja za zmanjšanje onesnaževanja s fosilnimi gorivi, so viri znotraj administracije dejali za Associated Press.

Samo srečanje naj bi potekalo 22. in 23. aprila, vabila pa naj bi Bidnova Bela hiša poslala številnim svetovnim voditeljem, pa tudi aktivistom in voditeljem držav, ki so jih podnebne spremembe najbolj prizadele. Skupno naj bi razposlali 40 vabil."Gre za seznam ključnih akterjev. Imeli bomo težke, a pomembne pogovore. Glede na to, kako pomembna je ta tema za ves svet, se moramo biti pripravljeni pogovarjati o tem na najvišji ravni," je vir povedal za AP.

Vrh o podnebnih spremembah obenem predstavlja izpolnitev predvolilnih obljub predsednika Bidna, ki je pred volitvami svojim privržencem obljubljal, da bo prav ukrepanje na področju klimatskih sprememb ena od temeljnih prioritet njegove administracije. Da bo njegova politika na tem področju popolnoma drugačne od politike njegovega predhodnika je nakazal že skorajda takoj po zaprisegi, ko je z izvršnim ukazom ZDA znova pridružil pariškemu podnebnemu sporazumu. Trump je sicer večkrat javno podvomil v znanost, kljub več naravnim katastrofam, ki so ZDA prizadele v času njegovega predsedovanja. Srečanje konec prihodnjega meseca bo tako prva večja mednarodna razprava pod okriljem ZDA po več kot štirih letih.