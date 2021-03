Biden Putina ocenil za morilca, Moskva na pogovore poklicala svojega veleposlanika

Spomnimo, da je Urad nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti ZDA v tem tednu objavil obveščevalno poročilo, ki razkriva, da se je Rusija lani znova poskušala vplesti v predsedniške volitve, v korist Bidnovega nasprotnika Donalda Trumpa, podobno kot leta 2016.

Biden pa je sedaj v intervjuju za ABC News dejal, da bo Moskva za to plačala. Na vprašanje, kakšna bo ta cena, pa je odgovoril le, da bomo "videli v kratkem". A veliko bolj odmeva njegov odgovor na vprašanje novinarja, ali meni, da je Vladimir Putin morilec. Na to je namreč Biden odgovoril pritrdilno.

Na kar pa se je Kremelj že odzval in poklical svojega veleposlanika v ZDA na pogovore v Moskvo. Kot so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva, se njihov veleposlanik Anatolij Antonovvrača v Moskvo na pogovor o odnosih med državama. Bidnovih najnovejših izjav niso omenjali, sporočili so le, da je po skoraj dveh mesecih, odkar je vodenje ZDA prevzel Biden, pravi čas in"dober razlog" za oceno dela nove administracije. Dodali so še, da so odnosi med državama trenutno"v slepi ulici" in jih želijo popraviti oziroma preprečiti njihovo "nepopravljivo poslabšanje".

Bidnove besede in politika do Rusije so sicer v nasprotju s politiko njegovega predhodnika Trumpa, ki je bil do Kremlja prizanesljiv, za ruskega predsednika pa je imel večinoma zgolj pohvalne besede.