Biden Putinu: Ne bomo odkorakali stran. Ne bomo se uklonili

Biden je v populističnem tonu med drugim poslal sporočilo Putinu, da se mu ne bodo nikoli uklonili in bodo vztrajali ob Ukrajini, pri čemer je pozdravil pristop Švedske k zvezi Nato. V dvorani je nato pozdravil švedskega predsednika vlade Ulfa Kristerssona , ki so mu prisotni zaploskali.

Ob glasnih vzklikih neodobravanja republikancev in zmajevanju z glavo republikanskega predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona so se kamere preselile na avtorja dogovora, konservativnega republikanskega senatorja Jamesa Lankforda , ki je prikimaval in izustil: "To je resnica."

Bidnova šibka točka je naraščanje nezakonitih prehodov čez južno mejo. Američani so od njega slišali, da je bil pripravljen dvostrankarski dogovor o povečanju varnosti na meji, ki so ga republikanci torpedirali na Trumpovo pobudo.

Razen nekaj zapletov pri branju s teleprompterja je 81-letnik govor – ob skandiranju demokratov "še štiri leta, še štiri leta" – izpeljal do konca, brez spodrsljajev, predstavil svoje pobude, zbijal šale in izpostavil razlike med njim in Trumpom, ki je praktično že osvojil republikansko predsedniško nominacijo.

To je bil njegov najpomembnejši nagovor Američanom pred nacionalno konvencijo demokratske stranke avgusta v Chicagu, ko ga bodo demokrati predvidoma potrdili za svojega predsedniškega kandidata. Tisti demokrati, ki jih skrbi njegova starost, pa so si sinoči malce oddahnili.

Trumpove privržence, ki so napadli kongres 6. januarja 2021, je označil za kriminalce, Trumpa povezal z ukinitvijo pravice do splava, republikance z nižanjem davkov bogatim na račun srednjega razreda ter nizal dosežke svoje vlade, kot je zakon o obnovi infrastrukture.

Demokrati so mu navdušeno ploskali, republikanci so gledali v svoje pametne telefone ali mu glasno nasprotovali, kongresni policisti pa so iz dvorane pospremili enega od gostov na galeriji, ki je kričal o kriminalu in policiji.

Biden napovedal postavitev pomola za dostavo pomoči Gazi

"Nocoj naročam ameriški vojski, da vodi izredno misijo vzpostavljanja začasnega pomola na obali Gaze, ki lahko sprejme velike ladje s hrano, vodo, zdravili in začasnimi zavetišči. Ta začasni pomol bo omogočil ogromno povečanje humanitarne pomoči Gazi," je dejal Biden in dodal, da mora Izrael dovoliti več pomoči in zagotoviti varnost humanitarnih delavcev.

V podrobnosti ni šel, vendar je zagotovil, da ameriških vojakov ne bo pošiljal na kopno, kjer izraelska vojska zadnjih pet mesecev vodi vojaško ofenzivo.

Izraelskemu vodstvu je sporočil, da "humanitarna pomoč ne more biti na drugem mestu ali sredstvo za pogajanja. Zaščita nedolžnih življenj mora biti prioriteta".

Biden je v govoru omenil začetek aktualne krize z napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael, ki je bil po njegovih besedah najbolj smrtonosen dan za jude vse od holokavsta. Prisotnim družinam talcev Hamasa je zagotovil, da ne bo počival, dokler ne bodo izpuščeni.

Izraelu je priznal pravico do boja proti Hamasu, ki bi lahko po njegovih besedah krizo končal z izpustitvijo talcev, odložitvijo orožja in predajo odgovornih za napad 7. oktobra. Vendar pa je pri tem opozoril na odgovornost Izraela za zaščito nedolžnih življenj.

"Izrael ima temeljno odgovornost do zaščite nedolžnih civilistov v Gazi. Ta vojna je zahtevala več življenj nedolžnih civilistov kot vse dosedanje vojne v Gazi skupaj. Ubitih je bilo več kot 30.000 Palestincev. Na tisoče in tisoče nedolžnih žensk in otrok. Hiše uničene, soseske v ruševinah, družine brez hrane, vode, zdravil. Srce parajoče," je dejal Biden.

"Edina prava rešitev je rešitev dveh držav"

Povedal je še, da ZDA vodijo mednarodna prizadevanja za povečanje pomoči Gazi in si prizadevajo za premirje, ki bi ob izpustitvi talcev trajalo najmanj šest tednov. Takšen predlog začasnega premirja Hamas zavrača.

Kot edino dolgoročno rešitev krize je navedel oblikovanje samostojne palestinske države.

"Ko zremo v prihodnost, je edina prava rešitev – rešitev dveh držav. To pravim kot podpornik Izraela skozi vse življenje in kot edini ameriški predsednik, ki ga je obiskal med vojno. Nobena druga pot ne jamči izraelske varnosti in demokracije. Nobena druga pot ne jamči mirnega in dostojanstvenega življenja Palestincev. Nobena druga pot ne jamči miru med Izraelom in arabskimi sosedami," je dejal predsednik ZDA.