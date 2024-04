Biden razmišlja o umiku obtožnice proti Assangeu

Takratni ameriški predsednik Barack Obama je 35-letno kazen Manningove spremenil v sedem let, kar je omogočilo njeno izpustitev leta 2017. Assangeovi podporniki pravijo, da je novinar zaščiten s prvim amandmajem, saj je razkril zlorabe ameriške vojske v Iraku in Afganistanu, kar je bilo v javnem interesu.

Ameriški tožilci trdijo, da je 52-letnik pomagal obveščevalni analitičarki ameriške vojske Chelsea Manning pri kraji diplomatskih depeš in vojaških datotek, ki so bile nato objavljene na WikiLeaksu, s čimer naj bi ogrozil življenja. Avstralija trdi, da obstaja razlika med ravnanjem ZDA z Assangeom in Manningovo.

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da je Bidnov komentar o Assangeu spodbuden. "Dovolj je in zadevo je treba pripeljati do zaključka. To smo izpostavili na vseh ravneh na vse možne načine," je dejal. "Gospod Assange je že plačal veliko ceno in dovolj je. Z nadaljnjim zaprtjem Assangea po mojem mnenju ne moremo pridobiti ničesar in to sem izpostavil kot stališče avstralske vlade," je dodal.

Glavna urednica WikiLeaksa Kristinn Hrafnsson je v odzivu na Bidnove komentarje dejala, da še ni prepozno, da predsednik Biden ustavi Julianovo izročitev ZDA, ki je bila politično motivirano dejanje njegovega predhodnika. Dodala je, da bodo z opustitvijo obtožb proti Julianu zaščitili svobodo izražanja ter pravice novinarjev in založnikov po vsem svetu. Hrafnssonova Bidnu sporoča, naj konča pravni postopek, osvobodi Juliana in prizna, da novinarstvo ni zločin.