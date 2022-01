Biden: Ruski napad na Ukrajino bi spremenil svet

Pentagon se sicer še vedno odloča, katere enote bi postavil v visoko pripravljenost za morebitno pot v Evropo, tiskovni predstavnik John Kirby pa je dodal, da bo morda vojakov še več. Za zdaj so v aktivnih pogovorih z zavezniki glede tega, koliko ameriških enot bo potrebnih in kje.

ZDA so v Kijev poslale dodatno varnostno pomoč, med katero sta tudi varnostna oprema in strelivo. Vršilka dolžnosti ameriške veleposlanice Kristina Kvien je po poročanju tujih medijev na letališču v Kijevu dejala, da bodo ZDA v primeru ruske invazije poslale še več pomoči, ruski vojaki pa da se bodo soočili s silovitim uporom in utrpeli velike izgube.

Visoka predstavnika vlade sta medtem v torek novinarjem v Washingtonu povedala, da ameriška vlada sodeluje z evropskimi pri načrtovanju ukrepov, če bo Rusija prekinila dostavo plina v Evropo. Potreben plin bi naj v tem primeru dostavili iz Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, Azije in iz ZDA.

Zagotovila sta, da bi prekinitev dostave plina Evropi povzročila prav toliko škode tudi Rusiji, ki je odvisna od prodaje. Zagotovila sta tudi, da bodo sankcije v primeru napada na Ukrajino resne in bodo zajele tiste, ki so jih želeli uvesti leta 2014 ob invaziji na Krim, vendar jih niso.

Poleg finančnih sankcij nameravajo ZDA uvesti izvozne kontrole oziroma prepoved prodaje ključne sodobne ameriške oziroma zahodne tehnologije Rusiji. Gre za tehnologijo, potrebno pri razvoju umetne inteligence, laserjev, robotike, kvantnega računalništva in drugega.

"Vsakega voditelja na svetu, ne glede na to, kako malopriden je, ali je avtokrat ali ne, skrbi priljubljenost, vsaj kot sredstvo za nadzor družbe. Visoka inflacija in recesija ne navdušujeta ljudi. Če bo Putin uporabil energijo kot orožje, bo to le pospešilo diverzifikacijo evropskih energetskih zalog in Rusija bo s tem imela manj dohodka," je dejal eden od predstavnikov Bidnove vlade.