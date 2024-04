'Zaspani Joe' se je na večerji norčeval iz Trumpa in samega sebe

Voditelj svečane prireditve, komik Colin Jost , je v svojem nastopu predsednika Joeja Bidna podražil zaradi njegove starosti in spomnil, kako se je spotaknil na stopnicah letala Air Force One.

"Ampak, rad bi poudaril, da je ura deset zvečer in Zaspani Joe še vedno bedi, medtem ko je Donald Trump prejšnji teden vsako jutro zaspal na sodišču, " je dejal Jost, pri čemer je imel v mislih udeležbo nekdanjega predsednika na sojenju v New Yorku zaradi plačila za molk porno igralki Stormy Daniels . Trump Bidna pogosto imenuje Zaspani Joe.

81-letni Biden je nato dejal, da je starost edino, kar imata skupnega s Trumpom. "Volitve 2024 so v polnem zagonu in da, starost je pomembno vprašanje. Sem odrasel moški, ki tekmuje s šestletnikom," je dejal o svojem tekmecu, ki je star 77 let, ter se pri tem norčeval iz njegovega obnašanja.

Večerja za dopisnike Bele hiše je tradicionalni dogodek, ki ga organizirajo od leta 1920, predsednik pa na njem običajno zbija šale na svoj račun. Ta tradicija je bila prekinjena le v času, ko je bil v Beli hiši Trump.