Biden se je že lotil dela: podpisal prvih 17 izvršnih ukazov in odlokov

Novi predsednik ZDA Joe Biden je kmalu po prisegi na položaj v skladu z napovedmi začel delo in podpisal 17 izvršnih ukazov, odlokov in razglasov, s katerimi je poleg ukaza za boj s pandemijo koronavirusa odpravil nekaj ukrepov predhodnika Donalda Trumpa glede okolja, podnebja, odnosa do priseljencev in tujcev.

Na prvem mestu je izvršni ukaz o obveznem nošenju mask in ohranjanja varnostne razdalje v zveznih zgradbah in zveznih zemljiščih. To bodo morali spoštovati vsi zvezni uslužbenci. Joe Biden, ki namerava v 100 dneh cepiti 100 milijonov Američanov, upa, da se bo s tem upočasnila pandemija koronavirusa.

Donald Trump se za maske in varnostno razdaljo ni zmenil, oboje pa je na žalost postalo izraz politične opredelitve. Trumpovi podporniki so tako kot predsednik zavračali maske in razdaljo, kakor tudi ukrepe zveznih držav proti pandemiji, demokrati pa so zdravstvene nasvete vzeli resno.

Biden je tudi nemudoma vrnil ZDA v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), iz katere jih je Trump umaknil, ko je iskal krivce za pandemijo. Med drugim jih je odkril v Kitajski in WHO, ki naj bi delala po nareku Kitajske. Z njegovim izvršnim ukazom se ZDA od novembra lani spet vračajo k pariškemu podnebnemu sporazumu, ki je bil decembra 2015 sprejet med drugim po zaslugi vlade predsednika Baracka Obame, v kateri je bil Biden podpredsednik. Čeprav sporazum v bistvu nobene države ne sili v nič, je Trump ZDA umaknil s trditvijo, da to uničuje ameriška delovna mesta.

Z enim samim ukazom je Biden odpravil poplavo Trumpovih ukrepov v korist korporacij in delovnih mest, ki škodujejo okolju, kot je na primer dovoljenje za odlaganje rudniške nesnage v reke in potoke, rahljanje regulacij o čistem zraku in podobno. V zvezi s tem je agencijam zvezne vlade naročil višje standarde glede izpustov toplogrednih plinov v ozračje iz vozil ter med drugim ustavil izkoriščanje nafte in plina v naravnem zavetišču za divje živali na Aljaski. Odvzel je tudi dovoljenje za gradnjo in delovanje naftovoda Keystone XL za dostavo kanadske nafte v ameriške rafinerije v Mehiškem zalivu. Podpisal je tudi več izvršnih ukazov, ki zadevajo odnos do priseljencev in tujcev. Odpravil je Trumpovo prepoved vstopa v ZDA za državljane določenih muslimanskih držav, ki je leta 2017 povzročila popoln kaos na letališčih, vendar pa jo je vrhovno sodišče ZDA na koncu potrdilo. Zelo so si oddahnili prebivalci ZDA, ki so jih mladoletne nezakonito pripeljali v državo starši ali skrbniki. Biden je namreč podpisal ukaz, ki te ljudi, ki druge domovine kot ZDA ne poznajo, ščiti pred izgonom. Trump jim je hotel zaščito odvzeti, kar so mu preprečila sodišča.

Biden je tudi zaprisegel okrog tisoč vladnih birokratov, kar je potekalo virtualno. Pozval jih je, naj bodo dostojni, pametni in vredni časti, ter jim zagrozil, da bo odpustil vsakega, ki bo nesramen do podrejenih ali sodelavcev.

Biden za zdaj še ne bo spremenil Trumpove politike do prosilcev za azil, ki čakajo na vstop v ZDA v Mehiki, podpisal pa je izvršni ukaz za zaustavitev del na tako imenovanem zidu na meji z Mehiko. Trump je zid napovedoval že med kampanjo leta 2016, vendar projekta, ki je v bistvu ograja, na koncu ni plačala Mehika, kongresni demokrati pa so uspeli omejiti porabo zveznih sredstev v ta namen. Glede priseljevanja je prepovedal ločevanje staršev in mladoletnih otrok, konec kazenskega pregona za manjše imigracijske prekrške in ukazal ponovno združitev ločenih otrok in staršev. Ukazal je prav tako revizijo Trumpove politike do prosilcev za azil, ki so že v ZDA. S posebnim ukazom je uvedel trdnejša etična pravila o zaposlovanju v zvezni vladi, podaljšal je zvezni moratorij na deložacije in zaplembe nepremičnin, podaljšal je pavzo pri odplačevanju študentskih posojil do 30. septembra, zaščitil transeksualne osebe pred diskriminacijo v zvezni upravi in popisal ukaz o pobudi za večjo rasno enakopravnost v vladi.

Inavguracijske slovesnosti sklenili z ognjemetom Inavguracijske slovesnosti ob prisegi 46. predsednika ZDA so se sicer v sredo zvečer v Washingtonu sklenile z ognjemetom, ki si ga je Biden z družino ogledal z balkona Bele hiše.

Ovalno pisarno je že malce okrasil po svoje z doprsnim kipom sindikalnega voditelja Cesarja Chaveza in slikoBenjamina Franklina ter fotografijami družine. Zamenjal je tudi preprogo, ohranil pa delovno mizo Resolute, ki je narejena iz hrastovine, uporabljene za izdelavo britanske raziskovalne ladje Resolute.

V kratki izjavi novinarjem je povedal, da mu je Trump v skladu s tradicijo pustil sporočilo, ki je bilo zelo velikodušno. O vsebini pa še ne bo govoril, dokler se o tem ne pogovori s Trumpom, ki se inavguracije ni udeležil, saj še vedno ne priznava volilnega poraza.

Ameriški senat je v sredo zvečer le nekaj ur po zaslišanju v senatnem odboru za obveščevalne zadeve potrdil novo nacionalno direktorico za obveščevalne dejavnosti ZDA Avril Haines. Prva v senatu potrjena članica vlade novega predsednika Josepha Bidna je dobila 84 glasov, proti pa je glasovalo deset senatorjev.

Prvo novinarsko konferenco je imela tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Po mnenju dopisnikov iz Bele hiše je bila 31-minutna tiskovna konferenca osvežujoče dolgočasna v primerjavi s tistimi, ki so potekale v času Trumpove Bele hiše. Vsi se spominjajo prve novinarske konference Seana Spicerja, ki je na Trumpovo zahtevo vztrajal, da je bila njegova množica na inavguraciji največja v zgodovini, čeprav so fotografije iz zraka dokazovale nasprotno. Spicer je kasneje, ko ga je Trump že odpustil, priznal, da je naredil napako. 42-letna Psakijeva je obljubila, da bodo novinarske konference redne, vendar le ob delavnikih, ker, kot je dejala, ni pošast.

icon-expand Na vprašanje, ali bo govorila resnico ali ščitila Bidna, je Jen Psaki odgovorila, da je Bidnova zaveza vrniti preglednost in resnico v Belo hišo in zato se bo tudi sama trudila za to. FOTO: AP