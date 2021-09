Biden si je ogledal uničenje po orkanu Ida in obljubil pomoč

Joe Biden je obiskal mesto LaPlace med reko Mississippi in jezerom Pontchartrain, ki je utrpelo veliko škode zaradi vetra in vode. Tamkajšnje prebivalce je obvestil, da jim je zvezna vlada že nakazala 500 evrov nujne finančne pomoči, kar pa je šele začetek.

Omenil je svoj predlog zakona o obnovi ameriške infrastrukture, ki predvideva tudi porabo za preselitev električnih daljnovodov pod zemljo. Daljnovodi v ZDA potekajo še vedno po žicah v zraku, ki so potem v viharjih pogosto prekinjene in ljudje ostanejo brez elektrike. V Louisiani je brez elektrike ostalo več kot milijon ljudi, okrog 25.000 delavcev iz 40 zveznih držav pa si prizadeva, da oskrbo obnovijo tja do srede, ko naj bi elektriko dobilo nazaj tudi mesto New Orleans. Uničenih je 14.000 drogov električnega omrežja in 2200 transformatorjev.

Ida zahtevala vsaj 50 smrtnih žrtev

Ida je ob prihodu na kopno po jugu ZDA terjala najmanj 14 smrtnih žrtev, veliko huje pa je bilo potem v sredo na severovzhodu ZDA, kjer so doslej našteli že skupaj 50 smrtnih žrtev. V Louisiani poteka preiskava smrti štirih oskrbovancev domov za ostarele, ki so jih na vrat na nos evakuirali pred orkanom in namestili v objekte, kjer so potem nanje skoraj pozabili.

Podzemna železnica mesta New York je v petek delovala z zamudami ali pa sploh ne, potem ko je predore v sredo zvečer poplavila hudourniška voda, prekinila promet in ujela ljudi pod zemljo v vagonih za več ur. V mestu New York je umrlo 11 ljudi, večina v njihovih kletnih stanovanjih, ki jih je poplavilo.

Mestne oblasti preiskujejo lastnike objektov, saj naj bi bilo pet od šestih poplavljenih kletnih stanovanj nezakonitih. Morale bi biti kleti, lastniki pa so jih spremenili v stanovanja in pobirali najemnine.

Največ smrtnih žrtev so doslej našteli v državi New Jersey, in sicer skupaj 25. New York in New Jersey sta po orkanu Sandy leta 2012 veliko vložila v obrambo pred poplavami, vendar pred poplavami z morja, ne pa od obilnega dežja.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je poudarila, da morajo vlagati v obrambo pred hudourniki. Župan mesta New York Bill de Blasio pa je napovedal, da bodo v prihodnje pred podobnimi neurji ljudi umaknili s cest, železnic in iz kletnih stanovanj.