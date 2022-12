Biden sindikalnemu pokojninskemu skladu namenil 36 milijard

Brez te pomoči bi člani sindikata Teamster v naslednjih letih utrpeli 60-odstotno znižanje pokojninskih ugodnosti. Sklad Central States je bil ustanovljen leta 1955 za člane sindikata Teamster, ki so ga takrat sestavljali le vozniki tovornjakov. Kasneje so se pridruževali tudi drugi delavci.

Sklad je finančno trpel med drugim zaradi deregulacije tovornjakarske industrije, ki je pripeljala do upada sindikalnega članstva, številnih stečajev med recesijo leta 2008 in 2009 ter drugih težav. Državo so več let prosili za pomoč, vendar ni bilo posluha - vse do Bidna, ki se razglaša za največjega podpornika sindikatov med predsedniki ZDA.

Ta sloves si je sicer pred kratkim nekoliko omajal, ko se je izrekel proti stavki ameriških železničarjev, ki so v novi kolektivni pogodbi zahtevali bolniški dopust. Na Bidnov poziv je kongres sprejel zakon, s katerim je bila zagrožena stavka prepovedana.